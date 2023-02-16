Devlet deprem bölgelerinde inşa çalışmalarına başladı! Gaziantep’te yeni adım! 32 bin 500 kişi için geçici yaşam merkezi yapılıyor

YENİ YERLEŞİM ALANLARININ BELİRLENMESİ İÇİN ÇALIŞMALAR YAPILIYOR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illere giderek yaptığı koordinasyon toplantılarında, yeni yerleşim alanlarının belirlenmesine ilişkin istişarelerde bulunuyor. Kurum, kurulacak geçici barınma alanlarının yanı sıra kalıcı konutlar için de çalışmaların başlatıldığını belirtti.