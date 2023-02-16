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Devlet deprem bölgelerinde inşa çalışmalarına başladı! Gaziantep'te yeni adım! 32 bin 500 kişi için geçici yaşam merkezi yapılıyor
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un koordinatörlüğünde, TOKİ ve Emlak Konut Genel Müdürlüğünce, depremin etkilediği Gaziantep'in Nurdağı ve İslahiye ilçelerine, 32 bin 500 kişinin yaşayacağı geçici barınma alanları için çalışmalar başlatıldı.