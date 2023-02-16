16 Şubat 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Devlet deprem bölgelerinde inşa çalışmalarına başladı! Gaziantep'te yeni adım! 32 bin 500 kişi için geçici yaşam merkezi yapılıyor

Devlet deprem bölgelerinde inşa çalışmalarına başladı! Gaziantep'te yeni adım! 32 bin 500 kişi için geçici yaşam merkezi yapılıyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un koordinatörlüğünde, TOKİ ve Emlak Konut Genel Müdürlüğünce, depremin etkilediği Gaziantep'in Nurdağı ve İslahiye ilçelerine, 32 bin 500 kişinin yaşayacağı geçici barınma alanları için çalışmalar başlatıldı.

Sabah
Giriş Tarihi: 16.02.2023 16:57 Güncelleme Tarihi: 16.02.2023 16:59
  • 1
  • 11
Devlet deprem bölgelerinde inşa çalışmalarına başladı! Gaziantep’te yeni adım! 32 bin 500 kişi için geçici yaşam merkezi yapılıyor
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Gaziantep'te depremzedeler için TOKİ ve Emlak Konut Genel Müdürlüğü eliyle yapılacak geçici barınma alanları yığma yapı, prefabrik ve konteynerlerden oluşacak.
GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 11
Devlet deprem bölgelerinde inşa çalışmalarına başladı! Gaziantep’te yeni adım! 32 bin 500 kişi için geçici yaşam merkezi yapılıyor
Nurdağı ilçesindeki geçici barınma alanı, 2 ayrı kesimde toplam 305 bin metrekare olarak planlandı. 19 bin kişinin yaşam süreceği ve 3 bin 208 birimden oluşan bu alanlarda, tüm sosyal imkan ve donatılar yer alacak.
  • 3
  • 11
Devlet deprem bölgelerinde inşa çalışmalarına başladı! Gaziantep’te yeni adım! 32 bin 500 kişi için geçici yaşam merkezi yapılıyor
Kurulacak geçici barınma alanları için altyapılar yapıldı, zemin düzleştirme çalışmaları bitti ve konteynerler getirildi. İslahiye'de ise 2 bin 264 birimin yer alacağı 2 ayrı geçici barınma alanında, 13 bin 500 depremzede yaşayacak.
  • 4
  • 11
Devlet deprem bölgelerinde inşa çalışmalarına başladı! Gaziantep’te yeni adım! 32 bin 500 kişi için geçici yaşam merkezi yapılıyor
Toplam 190 bin metrekare büyüklüğündeki alanlarda, çocuk oyun alanları, spor alanları, anaokulu, okul, cami, sosyal tesis ve sağlık tesisi yer alacak.
  • 5
  • 11
Devlet deprem bölgelerinde inşa çalışmalarına başladı! Gaziantep’te yeni adım! 32 bin 500 kişi için geçici yaşam merkezi yapılıyor

YENİ YERLEŞİM ALANLARININ BELİRLENMESİ İÇİN ÇALIŞMALAR YAPILIYOR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illere giderek yaptığı koordinasyon toplantılarında, yeni yerleşim alanlarının belirlenmesine ilişkin istişarelerde bulunuyor. Kurum, kurulacak geçici barınma alanlarının yanı sıra kalıcı konutlar için de çalışmaların başlatıldığını belirtti.