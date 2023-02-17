1999 Marmara Depremi'nden sağ kurtuldular Adıyaman'da hayatlarını kaybettiler! 3 doktor kardeşin acı hikayesi

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 şiddetindeki iki deprem 10 ilde büyük yıkıma yol açtı. Asrın felaketinde en ağır yıkımı yaşayan şehirlerin başında gelen Adıyaman, tarihindeki en acı dramlara tanıklık ediyor. Bankacı Hüseyin Zeynal Kutlu ile öğretmen eşi Niymet Kutlu ve çocukları doktor Meryem Büşra Kutlu (27), doktor Gültekin Kutlu (26) ve tıp öğrencisi Metin Kutlu (20) hayatını kaybetti. 50 vatandaşa mezar olan Bozbey Apartmanı'nda cansız bedenlerine ulaşılan aile fertleri, yan yana defnedildi. Dr. Meryem Büşra'nın çok sevdiği kedisi de başucuna gömüldü. Ailenin, 1999 Marmara Depremi'nden Bolu Seben'de görev yaptıkları dönemde sağ kurtuldukları ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 17.02.2023 07:37 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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