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Haberler Galeri 1999 Marmara Depremi'nden sağ kurtuldular Adıyaman'da hayatlarını kaybettiler! 3 doktor kardeşin acı hikayesi

1999 Marmara Depremi'nden sağ kurtuldular Adıyaman'da hayatlarını kaybettiler! 3 doktor kardeşin acı hikayesi

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 şiddetindeki iki deprem 10 ilde büyük yıkıma yol açtı. Asrın felaketinde en ağır yıkımı yaşayan şehirlerin başında gelen Adıyaman, tarihindeki en acı dramlara tanıklık ediyor. Bankacı Hüseyin Zeynal Kutlu ile öğretmen eşi Niymet Kutlu ve çocukları doktor Meryem Büşra Kutlu (27), doktor Gültekin Kutlu (26) ve tıp öğrencisi Metin Kutlu (20) hayatını kaybetti. 50 vatandaşa mezar olan Bozbey Apartmanı'nda cansız bedenlerine ulaşılan aile fertleri, yan yana defnedildi. Dr. Meryem Büşra'nın çok sevdiği kedisi de başucuna gömüldü. Ailenin, 1999 Marmara Depremi'nden Bolu Seben'de görev yaptıkları dönemde sağ kurtuldukları ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 17.02.2023 07:37
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1999 Marmara Depremi’nden sağ kurtuldular Adıyaman’da hayatlarını kaybettiler! 3 doktor kardeşin acı hikayesi

Ziraat Mühendisi Niymet-Hüseyin Zeynal Kutlu çifti, 1999 yılındaki depreme birer yıl ara ile dünyaya gelen kızları Büşra ve oğulları Gültekin ile birlikte görev yaptıkları Bolu Seben'de yakalandı.

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1999 Marmara Depremi’nden sağ kurtuldular Adıyaman’da hayatlarını kaybettiler! 3 doktor kardeşin acı hikayesi

Kutlu ailesinin ilerleyen yıllarda Metin isminde bir çocukları daha oldu. Aile, kızları Meryem Büşra Kutlu (27) ve oğulları Gültekin Kutlu'yu (26) büyük fedakarlıkla okutarak doktor olmalarını sağladı.

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1999 Marmara Depremi’nden sağ kurtuldular Adıyaman’da hayatlarını kaybettiler! 3 doktor kardeşin acı hikayesi

İki kardeş ailelerinin isteği üzerine Adıyaman'da görev yapmaya başladı. Ailenin üçüncü çocuğu Metin Kutlu ise (20) Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi 3. sınıf öğrencisiydi.

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1999 Marmara Depremi’nden sağ kurtuldular Adıyaman’da hayatlarını kaybettiler! 3 doktor kardeşin acı hikayesi

ENKAZDAN ÇIKARILIŞ SIRALARINA GÖRE TOPRAĞA VERİLDİLER

Kutlu ailesi asrın deprem felaketine Adıyaman'daki Alitaşı Mahallesi'nde yaklaşık 50 kişinin hayatını kaybettiği Bozbey Apartmanı'ndaki evlerinde yakalandı.

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1999 Marmara Depremi’nden sağ kurtuldular Adıyaman’da hayatlarını kaybettiler! 3 doktor kardeşin acı hikayesi

Kutlu çifti, büyük fedakarlıkla büyütüp okuttukları üç çocukları ile birlikte hayatlarını kaybetti. Aile üyeleri Adıyaman'daki aile mezarlıklarında enkazdan çıkarılış sıralarına göre toprağa verildi.