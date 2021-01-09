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09 Ocak 2021, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Devegeçidi Köprüsü nerede | Başkan Erdoğan dev projeyi hizmete açtı! Devegeçidi Köprüsü nerede | Başkan Erdoğan dev projeyi hizmete açtı! Devegeçidi Köprüsü güzergahı | Diyarbakır'ın kuzeye açılan kapısı niteliğindeki Ergani-Elazığ yolunda güvenli ve konforlu ulaşım sağlayacak köprünün açılışı, Başkan Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşti. Bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardındaki köprü 1142 metre uzunluğunda yapıldı. Bağlantı yollarıyla birlikte projedeki toplam uzunluk 1740 metreyi buluyor. Giriş Tarihi: 09.01.2021 15:17
Devegeçidi Köprüsü nerede | Başkan Erdoğan dev projeyi hizmete açtı!
Geçtğimiz hafta, Başkan Erdoğan'ın katıldığı tören ile 16 ili birbirine bağlayacak olan 660 metre uzunluğundaki yeni Kömürhan Köprüsü açıldı.
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Devegeçidi Köprüsü nerede | Başkan Erdoğan dev projeyi hizmete açtı!
Doğu'ya yapılan yatırımların devamı gelirken bugün ise Diyarbakır-Ergani-Elazığ yolu Devegeçidi Köprüsü ve bağlantı yollarının açılışı gerçekleşti.
Devegeçidi Köprüsü nerede | Başkan Erdoğan dev projeyi hizmete açtı!
Başkan Erdoğan'ın video konferans yoluyla katıldığı törende, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da yer aldı. Erdoğan, töreni "Diyarbakırımıza hayırlı olsun" sözleriyle tamamladı.
Devegeçidi Köprüsü nerede | Başkan Erdoğan dev projeyi hizmete açtı!
Devegeçidi Köprüsü, Diyarbakır'ı Elazığ'a bağlayan Diyarbakır-Ergani yolu üzerinde yer alan Devegeçidi Vadisi'nin yüksek standartlı geçilmesi çalışmaları kapsamında inşa edildi.
Devegeçidi Köprüsü nerede | Başkan Erdoğan dev projeyi hizmete açtı!
Bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardındaki köprü 1142 metre (2x571 metre) uzunluğunda yapıldı. Bağlantı yollarıyla birlikte projedeki toplam uzunluk 1740 metreyi buluyor.