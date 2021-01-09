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09 Ocak 2021, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Filomena etkisi nedir | İspanya kar yağışına teslim oldu Filomena etkisi nedir | İspanya kar yağışına teslim oldu Filomena etkisi nedir | İspanya'da dün başlayan ve Filomena adı verilen kar fırtınası nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti. Fırtına ayrıca, dün gece başkent Madrid'deki Barajas Havalimanı'ndaki uçuşların durmasına neden oldu. Havalimanının bugün kapalı olacağı duyuruldu. Giriş Tarihi: 09.01.2021 17:15
İspanya'da dün öğleden sonra başlayan ve bugün şiddetini arttıran Filomena kar fırtınası hayatı felç etti. Fırtına ve kara teslim olan ülkede güneydeki Malaga kentinde bulunan bir nehrin sularının yükselmesiyle aracının içinde mahsur kalan kadın boğularak hayatını kaybetti.
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Calatayud kentinde ise sokakta yaşayan bir adam donarak yaşamını yitirdi.
Fırtına, başkentteki hava trafiğini felç etmenin yanı sıra demiryolu ağını da etkiledi. Ayrıca farklı noktalarda trafik kazası meydana geldi.
Otobüs hatları kesintiye uğrarken, Askeri Acil Durum Birimi (UME), yollarda mahsur kalan onlarca aracı kurtardı. Metereoloji Servisi (Aemet), 1971'den beri Madrid'deki en yoğun kar yağışı olduğunu belirtti.
Aemet, yoğun kar yağışı nedeniyle Madrid ve diğer dört bölgede kırmızı alarm verildiğini aktardı.