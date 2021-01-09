Filomena etkisi nedir | İspanya kar yağışına teslim oldu

İspanya'da dün öğleden sonra başlayan ve bugün şiddetini arttıran Filomena kar fırtınası hayatı felç etti. Fırtına ve kara teslim olan ülkede güneydeki Malaga kentinde bulunan bir nehrin sularının yükselmesiyle aracının içinde mahsur kalan kadın boğularak hayatını kaybetti.