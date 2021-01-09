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09 Ocak 2021, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika: Bursa'da 2 bin yıllık tarihi sır çözüldü! Tarlanın orta yerinde bulundu Son dakika: Bursa'da 2 bin yıllık tarihi sır çözüldü! Tarlanın orta yerinde bulundu
Son dakika: Bursa'da 2 bin yıllık tarihi sır çözüldü! Tarlanın orta yerinde bulundu... Dört bir yanı birçok medeniyete ev sahipliği yapan Türkiye'de, hemen hemen her gün geçmiş asırlara ait yeni bir keşif haberi geliyor. Bursa'nın İznik ilçesinde, bir tarlanın ortasında kaya mezarı bulundu. 2 bin yıllık geçmişi olan mezarın sırrı çözüldü. İşte asırlar sonra ortaya çıkan keşfin perde arkası...
Giriş Tarihi: 09.01.2021 14:35 Güncelleme Tarihi: 09.01.2021 14:37
Bursa'nın İznik ile Yenişehir ilçeleri arasında kalan Kirazlıyayla mevkiinde bir tarlanın ortasında bulunan ve İznik Müze Müdürlüğü tarafından tescil edilen 2 bin yıllık kaya mezarın Romalı bir bürokrat ve ailesine ait olduğu ortaya çıktı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Devasa kayanın içi oyularak yapılan mezarın iç kısmında ve dışında oyularak ve o dönemden kalma orijinal boya ile mezarın kimlere ait olduğu yazıtlar bulunuyor.
Mezarın 4 kişilik 'Primigenus' ailesine ait olduğu ve o kişinin de asil bir Romalı aile olan ve bürokrasi ile uğraşan kişiler olduğu anlaşıldı. Mezarın yaklaşık 6 metreye 4 metre olduğu, o dönem için bu tür mezarların ancak zengin ve soylular tarafından yaptırılabileceği belirtildi.
Uzmanlar tarafından tercüme edilen yazıtlarda, "Oğlumuz P. Clodius Anthus ve çocukları için bir lahit. P. Clodius Primigenus'un mezar sahası. Clodia Calliste'ye annesi Prima ile birlikte bir lahit. Oğlumuz P. Servilius Quirinalis'e karısı ve çocuklarıyla birlikte iki lahit" yazdığı tespit edildi.
İznik Müzesi eski Müdürü Taylan Sevil, kaya mezarın heyecan verici olduğunu dile getirerek, "Şu an görmüş olduğunuz kaya mezarı Roma döneminden kalmadır. Kitabeden burada soylu bir aile olduğu anlaşılan Primigenus'a ait olduğu anlaşılmaktadır.