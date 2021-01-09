Son dakika: Bursa'da 2 bin yıllık tarihi sır çözüldü! Tarlanın orta yerinde bulundu

Mezarın 4 kişilik 'Primigenus' ailesine ait olduğu ve o kişinin de asil bir Romalı aile olan ve bürokrasi ile uğraşan kişiler olduğu anlaşıldı. Mezarın yaklaşık 6 metreye 4 metre olduğu, o dönem için bu tür mezarların ancak zengin ve soylular tarafından yaptırılabileceği belirtildi.

