Bursa’da uçak kazasında hayatını kaybetmişti! Acı detay ortaya çıktı

Büyük bir üzüntü yaşadığını ifade eden Gültekin, "Tablodaki Köksal ailesi, Bursa'daki KPS Sanayinin sahipleri. Benim çocukluk arkadaşım. Ben de onlar da Sivaslı. Uzaktan da akrabalığımız var. Çok da sevdiğim değer verdiğim bir aile. Beni aradı, 'Aile tablomuzu yapar mısın? Gülümseyen bir edayla olsun tablodaki herkes.' dedi. Tabloyu çalıştık. Çalışırken de bir taraftan üzüntülere de şahit olduk. Abisi Yaşar Köksal'ın koronadan vefatı, annesinin vefatı ile aile bu acıyı yaşarken akabinde Hakan Köksal'ın uçak kazasıyla gerçekten çok büyük bir üzüntü yaşadık. Vefatından 10 gün önce beni arayarak görüştük. Tabloyu zarar görmemesi için kargoyla göndermememi istedi kendisinin bir araçla tabloyu aldıracağını söyledi. Tabloyu almalarını beklerken uçak kazası sonrası ailesi ve tüm sevenleri olarak büyük bir acı yaşadık. Allah mekanını Cennet eylesin. Bizim için çok değerli bir aile. Tırnaklarıyla bir yere gelen insanlar, çok azimli ve hayırsever insanlar. Orada şimdi ipi göğüsleyecek Fatih Yılmaz bu ailenin önderlerinden ve sevdiğimiz bir insan. Allah yardımcısı olsun. Tüm aileye yeniden metanet diliyorum. Acıları bizim acılarımız mekanı cennet olsun." dedi.