Alkolik koca eşine kabusu yaşattı! Komşularının çabası sonuçsuz kaldı
İstanbul'da eşinin alkol kullanmasından şikayetçi olan Mihriban E. eve alkollü gelen eşi Hüseyin E'yi uyarınca kabusu yaşadı. Hüseyin E, eşine küfür ve tehditler savurup darp etti. Hüseyin E, darptan kurtulmaya çalışan Mihriban E'yi odaya kilitleyip kafasını duvara vurdu.
ahaber.com.tr
Giriş: 21.06.2024
08:50
Güncelleme: 21.06.2024
08:50
İstanbul Eyüpsultan'da geçtiğimiz 30 Mayıs günü korkunç bir olay yaşandı. Mihriban E. (25) evli olduğu eşi Hüseyin E.'nin (28) sürekli olarak alkol kullanıp eve gelmesinden şikayetçiydi.
Hüseyin E. alkol alıp eve geç saatte gelmesi üzerine eşi Mihriban E. duruma sinirlendi. Bunun üzerine Hüseyin E.
"Şerefsiz, s.kerim senin belanı, içerim seni ilgilendirmez, seni öldürürüm" şeklinde tehditte bulundu.
Bununla yetinmeyen şüpheli Hüseyin E., eşi Mihriban E.'nin boynunu tutup sıktıktan sonra tokat attı.
KOMŞULAR SESLERİ DUYDU Mihriban E. eşinden kurtulmak istediği sırada şüpheli Hüseyin E., odanın kapısını kilitleyerek eşinin kafasını 2 kere duvara vurdu. Sesleri duyan komşular durumu polise bildirdi.
Eve gelen polis ekipleri darp edilen talihsiz kadın Mihriban E.'nin şikayetçi olması üzerine tarafları karakola götürdü. Olayla ilgili savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.