Depremzede dehşet anlarını anlattı: Bu duvardan alıyor bu duvara vuruyor

. Her şey başını almış gidiyor. Uyarı veriyor bize ama ayıkmıyoruz. İnsanoğlu böyle nankör. Bu depremle bizi ayıktırdı. Bir saat sürmedi kepçeler geldi. Yolu açtılar. Ambulansı aradık geldiler. Bazıları karalıyorlar ama nankörlük ediyorlar. Devletimizde askerimizde hepsi de yardım ettiler" diye konuştu.