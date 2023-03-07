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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yıllarca oturduğu Burhaniye'deki bina kentsel dönüşümle yeniden yapılıyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın belediye başkanlığı ve başbakanlık dönemlerinde uzun yıllar oturduğu Üsküdar Burhaniye Mahallesi'ndeki bina, kentsel dönüşüm kapsamında yıkılıp yeniden yapılıyor. Başkan Erdoğan, yıllarca oturduğu evden bahsederek, kentsel dönüşümün önemine vurgu yapmıştı.

Giriş Tarihi: 07.03.2023 11:14 Güncelleme Tarihi: 07.03.2023 12:03
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın yıllarca oturduğu Burhaniye’deki bina kentsel dönüşümle yeniden yapılıyor

Kabine toplantısı sonrası dün akşam açıklama yapan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Burhaniye Mahallesi'nde yıllarca oturduğu evden bahsederek, kentsel dönüşümün önemine vurgu yaptı.

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın yıllarca oturduğu Burhaniye’deki bina kentsel dönüşümle yeniden yapılıyor

Başkan Erdoğan, "Benim oturduğum yer, Üsküdar Burhaniye. Yalvardım ama kabul ettiremedim. Şimdi o çerçevede dört dörtlük binalar yapıldı. Zemin artı üç, adeta caddeleri, ağaçlandırılması, yeşil peyzajıyla farklı bir görüntü ortaya koydu. Bu hafta Vahdettin Köşkü'ne giderken vatandaş önümüzü kesti, 'Ne olur başlayın' diye. Bak sonra vazgeçmeyin, arkadaşlarımıza talimatı verdik, 'tamam' dediler. İnşallah buraya da başlayacağız" dedi.

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın yıllarca oturduğu Burhaniye’deki bina kentsel dönüşümle yeniden yapılıyor

'KENTSEL DÖNÜŞÜMLE YIKILDI'

Başkan Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile Başbakanlık dönemi dahil uzun yıllar Üsküdar Burhaniye Mahallesi Gürgen Sokak'taki binada oturdu. 2009 yılında şu anda kullandığı Kısıklı'daki konutuna yerleşen Erdoğan'ın o evi ise geçen yıl kentsel dönüşüm kapsamında yıkıldı.

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın yıllarca oturduğu Burhaniye’deki bina kentsel dönüşümle yeniden yapılıyor

Yıkılan evin arsasına 3 katlı yeni bir bina yapılıyor. Eski komşuları Erdoğan'ın bu evde otururken kendilerini sürekli ziyaret etiğini söyledi.

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın yıllarca oturduğu Burhaniye’deki bina kentsel dönüşümle yeniden yapılıyor

'KOMŞUMUZ OLARAK MUHAKKAK HAFTADA BİR GELİRDİ'

Gürgen Sokak'ta berberlik yapan Hasan İnce, Başkan Erdoğan'ın yaşadığı dönemde her hafta ziyaret ettiğini söyleyerek, "Refah Partisi döneminde burada yaşamaya başladı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazandıktan sonra Başbakanlık döneminin sonuna kadar burada yaşadı. Komşumuz olarak muhakkak haftada bir gelirdi. Hele kandilleri hiç kaçırmazdı. Kısıklı'ya taşındığı için bu binayı yaklaşık 1 yıl önce yıktırdı. Yeni bina eski binanın biraz gerisine yapıldı" dedi.