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Haberler Galeri Japon uzman uyardı: Ataköy, Avcılar, Küçükçekmece... İstanbul'da zemin sıvılaşması olan ilçeler hangileri? İşte Marmara depremi için riskli bölgeler...

Japon uzman uyardı: Ataköy, Avcılar, Küçükçekmece... İstanbul'da zemin sıvılaşması olan ilçeler hangileri? İşte Marmara depremi için riskli bölgeler...

Kahramanmaraş depreminden sonra fay hattında bulunan İstanbul için de vatandaşlar araştırma yapmaya başladı. İstanbul'da zeminde sıvılaşma olan bölgelerde güçlendirme yapılmasının şart olduğunu söyleyen Yüksek İnşaat Mühendisi Yoshinori Moriwaki, "Eski Atatürk Havalimanı bölgesi, Ataköy, Avcılar, Küçükçekmece, Büyükçekmece'nin zeminleri iyi değil. Buraların zemini Hatay'daki gibi." dedi. İstanbul'da zeminde sıvılaşma olan ilçeler hangileri? İstanbul'da riskli ilçeler hangileri? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 07.03.2023 13:25 Güncelleme Tarihi: 07.03.2023 14:02
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Japon uzman uyardı: Ataköy, Avcılar, Küçükçekmece... İstanbul’da zemin sıvılaşması olan ilçeler hangileri? İşte Marmara depremi için riskli bölgeler...

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen asrın felaketi sonrası gözler olası İstanbul depremine çevrildi. Yüksek İnşaat Mühendisi Yoshinori Moriwaki de İstanbul'un taşınmasına yönelik önemli açıklamalarda bulundu. Peki, İstanbul'da zeminde sıvılaşma olan ilçeler hangileri? İşte ilçe ilçe liste...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Japon uzman uyardı: Ataköy, Avcılar, Küçükçekmece... İstanbul’da zemin sıvılaşması olan ilçeler hangileri? İşte Marmara depremi için riskli bölgeler...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da 1.5 milyon konutun dönüştürüleceğini açıklarken bu binaların iki rezerv alana taşıyacaklarının altını çizdi.

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Japon uzman uyardı: Ataköy, Avcılar, Küçükçekmece... İstanbul’da zemin sıvılaşması olan ilçeler hangileri? İşte Marmara depremi için riskli bölgeler...

"PLANLARIMIZI TAMAMLADIK"
Bakan Murat Kurum "İstanbul'da dönüşmesi gereken 1,5 milyon bağımsız bölüm var. Bunlardan acilen dönüşmesi gereken 300 bininin dönüşmesi için şu an İstanbul'da sadece bakanlığımızın devam ettirdiği 94 bin bağımsız bölümden oluşan projelerimiz var. O riskli 1,5 milyon konutu dönüştüreceğimiz rezerv alanları var.

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Japon uzman uyardı: Ataköy, Avcılar, Küçükçekmece... İstanbul’da zemin sıvılaşması olan ilçeler hangileri? İşte Marmara depremi için riskli bölgeler...

Şehrin içindeki 1,5 milyon riskli binayı belirlediğimiz iki rezerv alana, hem Avrupa hem Anadolu yakasına taşıyacağız. Ulusal mekânsal strateji planımızı tamamladık ve yeni lojistik planlarıyla sanayi alanlarımızı da depreme karşı güçlendirecek adımları atacağız." ifadelerini kullandı.

Yüksek İnşaat Mühendisi Yoshinori Moriwaki de İstanbul'un taşınmasına yönelik önemli açıklamalarda bulundu.

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Japon uzman uyardı: Ataköy, Avcılar, Küçükçekmece... İstanbul’da zemin sıvılaşması olan ilçeler hangileri? İşte Marmara depremi için riskli bölgeler...

SIVILAŞMA OLAN BÖLGELERDE GÜÇLENDİRME YAPILMALI

İstanbul'da sıvılaşma olan bölgelerde güçlendirme yapılması şart. Boğaz'ın her iki yanında zeminler gayet iyi.

Sarıyer, Beşiktaş, Alibeyköy, Başakşehir gibi haritada kahverengi olan bölgeler gayet iyi. Buraların zemini kayalık.