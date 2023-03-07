HaberlerGaleriJapon uzman uyardı: Ataköy, Avcılar, Küçükçekmece... İstanbul'da zemin sıvılaşması olan ilçeler hangileri? İşte Marmara depremi için riskli bölgeler...
Japon uzman uyardı: Ataköy, Avcılar, Küçükçekmece... İstanbul'da zemin sıvılaşması olan ilçeler hangileri? İşte Marmara depremi için riskli bölgeler...
Kahramanmaraş depreminden sonra fay hattında bulunan İstanbul için de vatandaşlar araştırma yapmaya başladı. İstanbul'da zeminde sıvılaşma olan bölgelerde güçlendirme yapılmasının şart olduğunu söyleyen Yüksek İnşaat Mühendisi Yoshinori Moriwaki, "Eski Atatürk Havalimanı bölgesi, Ataköy, Avcılar, Küçükçekmece, Büyükçekmece'nin zeminleri iyi değil. Buraların zemini Hatay'daki gibi." dedi. İstanbul'da zeminde sıvılaşma olan ilçeler hangileri? İstanbul'da riskli ilçeler hangileri? İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 07.03.2023 13:25Güncelleme Tarihi: 07.03.2023 14:02