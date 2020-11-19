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Haberler Galeri Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak alarm veriyor! Su seviyesi azaldı kara parçaları gözüktü

Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak alarm veriyor! Su seviyesi azaldı kara parçaları gözüktü

Türkiye'nin en uzun nehri olarak bilinen bin 355 kilometrelik Kızılırmak'ta kuraklık tehlikesi yaşanırken, suların çekilmesiyle kara parçaları ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 19.11.2020 12:27 Güncelleme Tarihi: 19.11.2020 12:29
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Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak alarm veriyor! Su seviyesi azaldı kara parçaları gözüktü

Sivas'tan doğup İç Anadolu topraklarını sulayan Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak'ta sular çekilince kaya ve kara parçaları ortaya çıkmaya başladı.

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Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak alarm veriyor! Su seviyesi azaldı kara parçaları gözüktü

Su seviyesinde gözle görülür oranda düşüş yaşanırken suların çekilmesiyle kuru bölgelerin oluşması da dikkat çekti.

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Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak alarm veriyor! Su seviyesi azaldı kara parçaları gözüktü

Tarım arazilerini sulayan Kızılırmak, baraj kapaklarının kapanması ve yağışların azalması nedeniyle oldukça düşük akmaya başladı.

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Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak alarm veriyor! Su seviyesi azaldı kara parçaları gözüktü

Vatandaşlar yağışların azalması nedeniyle ırmakta gözle görülür seviyede su düşüşünün yaşandığını söyledi.


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Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak alarm veriyor! Su seviyesi azaldı kara parçaları gözüktü

Kızılırmak'ta gezinen Ali Taşpınar, yaz döneminin kurak geçtiğini ifade ederek, "Baharda yağmur suları, kar suları nedeniyle daha çok su oluyor ama şimdi yaz dönemi kurak geçti. Yağmurun da yağmamasından dolayı sular biraz daha azaldı" dedi.