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19 Kasım 2020, Perşembe
Haberler Galeri Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak alarm veriyor! Su seviyesi azaldı kara parçaları gözüktü
Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak alarm veriyor! Su seviyesi azaldı kara parçaları gözüktü
Türkiye'nin en uzun nehri olarak bilinen bin 355 kilometrelik Kızılırmak'ta kuraklık tehlikesi yaşanırken, suların çekilmesiyle kara parçaları ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 19.11.2020 12:27 Güncelleme Tarihi: 19.11.2020 12:29