Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak alarm veriyor! Su seviyesi azaldı kara parçaları gözüktü

Kızılırmak'ta gezinen Ali Taşpınar, yaz döneminin kurak geçtiğini ifade ederek, "Baharda yağmur suları, kar suları nedeniyle daha çok su oluyor ama şimdi yaz dönemi kurak geçti. Yağmurun da yağmamasından dolayı sular biraz daha azaldı" dedi.