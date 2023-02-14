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Depremin 11. gününde umutlu bekleyiş sürüyor!

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7,7 ile 7,6 büyüklüğündeki deprem, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı. Enkaz altında kalan vatandaşları kurtarmak için zamana karşı yarış devam ederken, umutlandıran haberler depremin 10. gününde de geldi. Şimdi gözler depremin 11. gününde. Kahramanmaraş'ta depremin 10. gününde enkaz altında kalan 42 yaşındaki Melike İmamoğlu sağ olarak kurtarıldı. Gelen son dakika bilgisine göre Kahramanmaraş'ta enkaz altında kalan 74 yaşındaki Cemile Kekeç 226 saat sonra sağ olarak kurtarıldı.

Giriş Tarihi: 14.02.2023 08:19 Güncelleme Tarihi: 16.02.2023 03:00
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Depremin 10. gününde umutlu bekleyiş sürüyor!

6 Şubat Pazartesi günü Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem, Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı.

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Depremin 10. gününde umutlu bekleyiş sürüyor!

DEPREMİN 228. SAATİNDE 3 MUCİZE BİRDEN
Hatay'da depremin 10. gününde enkaz altında kalan bir anne ve 2 çoçuğu sağ olarak çıkarıldı.

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Depremin 10. gününde umutlu bekleyiş sürüyor!

226. SAAT MUCİZESİNİN ADI MELİKE KEKEÇ

Gelen son dakika bilgisine göre Kahramanmaraş'ta enkaz altında kalan 74 yaşındaki Cemile Kekeç 226 saat sonra sağ olarak kurtarıldı.

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Depremin 10. gününde umutlu bekleyiş sürüyor!

222. SAATİN MUCİZESİ MELİKE

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından başlatılan arama kurtarma faaliyetlerinin 9. gününde inanılmaz haberler gelmeye devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan sosyal medya paylaşımında "2'nci Deniz İstihkam Arama Kurtarma (DİSAK) Timi'nin sismik/akustik dinleme cihazlarıyla Kahramanmaraş Trabzon caddesinde enkaz altında tespit ettiği yaralı vatandaşımız Melike İmamoğlu, AFAD ekipleriyle koordineli bir şekilde depremin 222'nci saatinde enkazdan sağ çıkartıldı" ifadeleri kullanıldı.

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Depremin 10. gününde umutlu bekleyiş sürüyor!

İNDAK Ekip Lideri Varol Yılmaz:
Yaklaşık 14 yıldı mücadele çerisindeyiz. Geçtiğimiz 6 aylık süreç içerisinde ciddi bir eğitim sürecine girdik. Bu zamanda teknik malzememizi tamamladık. Aralık ayında Türkiye'nin ilk ilçe resmi arama-kurtarma ekibi olaraktan yetkimizi aldık. Allah bizi bugüne hazırlamış. İnsanların hayata dönmesine vesile olmak bizim için çok önemli.