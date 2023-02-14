Depremin 11. gününde umutlu bekleyiş sürüyor!

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7,7 ile 7,6 büyüklüğündeki deprem, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı. Enkaz altında kalan vatandaşları kurtarmak için zamana karşı yarış devam ederken, umutlandıran haberler depremin 10. gününde de geldi. Şimdi gözler depremin 11. gününde. Kahramanmaraş'ta depremin 10. gününde enkaz altında kalan 42 yaşındaki Melike İmamoğlu sağ olarak kurtarıldı. Gelen son dakika bilgisine göre Kahramanmaraş'ta enkaz altında kalan 74 yaşındaki Cemile Kekeç 226 saat sonra sağ olarak kurtarıldı.