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133. saatte enkaz altından çıkarılan Melisa Ülkü'den duygulandıran sözler: Annemin cenazesini söylemem gerek | Kurtarılma anı ortaya çıktı

Kahramanmaraş'ta tüm Türkiye'nin dua ettiği Melisa Ülkü depremin 133. saatinde enkazdan canlı olarak çıkarıldı. 133 saat sonra enkaz altından çıkarılan 23 yaşındaki Melisa Ülkü'nün kurtarıldığı anların görüntüsü ortaya çıktı. Melisa'nın, "Babam burada değil, kardeşim burada değil. Ulaşmam gerek, annemin cenazesini söylemem gerek" demesi izleyenleri duygulandırdı.

Giriş Tarihi: 14.02.2023 08:07
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133. saatte enkaz altından çıkarılan Melisa Ülkü’den duygulandıran sözler: Annemin cenazesini söylemem gerek | Kurtarılma anı ortaya çıktı

7.6 şiddetindeki depremin merkez üssü olan Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde depremden 133 saat sonra enkaz altından çıkarılan 23 yaşındaki Melisa'nın kurtarıldığı anların görüntüsü ortaya çıktı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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133. saatte enkaz altından çıkarılan Melisa Ülkü’den duygulandıran sözler: Annemin cenazesini söylemem gerek | Kurtarılma anı ortaya çıktı

Kendisini kurtarmaya gelen madenci ile konuşan Melisa'nın, "Babam burada değil, kardeşim burada değil. Ulaşmam gerek, annemin cenazesini söylemem gerek" demesi izleyenleri duygulandırdı.

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133. saatte enkaz altından çıkarılan Melisa Ülkü’den duygulandıran sözler: Annemin cenazesini söylemem gerek | Kurtarılma anı ortaya çıktı

Geçtiğimiz pazartesi günü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde meydana gelen 7.6 şiddetindeki depremde 6 bloklu Yıldızkent Sitesinin girişindeki BİM markette depreme yakalanan 23 yaşındaki Melisa Ülkü hayatta kalmayı başarmıştı.

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133. saatte enkaz altından çıkarılan Melisa Ülkü’den duygulandıran sözler: Annemin cenazesini söylemem gerek | Kurtarılma anı ortaya çıktı

2 gün önce saat 09.57'de bölgede arama kurtarma çalışması yapan polis arama kurtarma ve AFAD ekipleri, 6 bloklu Yıldızkent Sitesi enkazında ses fark etti.

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133. saatte enkaz altından çıkarılan Melisa Ülkü’den duygulandıran sözler: Annemin cenazesini söylemem gerek | Kurtarılma anı ortaya çıktı

Tepki üzerine yaklaşık 5 saatlik çalışmayla ekipler adeta iğneyle kuyu kazdı. Kendisine ulaşan ekipler Melisa Ülkü'ye korkmamasını bütün ekiplerin yanında olduğunu ifade etti. Saat 16.40 sıralarında enkazdan çıkarılan Melisa Ülkü, hastanede tedavi altına alındı.