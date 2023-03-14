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Malatya'daki sıfır binaların dışı ayakta içi yıkık! Duvarlar karton gibi yırtıldı

6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen çifte felaketin ardından Yeşilyurt'ta yaşanan 5.6 büyüklüğündeki üçüncü deprem Malatya'ya büyük hasar verdi. Şehrin yeni yerleşim yeri olan Bostanbaşı Mahallesi'nde ise binaların hiçbiri yıkılmadı ancak yapılan incelemelerde blokların içi tamamen göçük... Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının raporunda dairelerin tamamına yakını ağır hasarlı bulundu. Detayları A Haber Muhabiri Barış Türel aktardı.

Giriş Tarihi: 14.03.2023 09:37 Güncelleme Tarihi: 14.03.2023 10:22
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Malatya’daki sıfır binaların dışı ayakta içi yıkık! Duvarlar karton gibi yırtıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, ikiz depremlerden 21 gün sonra Yeşilyurt'ta yaşanan 5.6 büyüklüğündeki üçüncü deprem üzerine Malatya'da tüm hasar raporlarını sıfırladı.

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Malatya’daki sıfır binaların dışı ayakta içi yıkık! Duvarlar karton gibi yırtıldı

Yeniden inceleme yapan bakanlık uzmanlarının yeni raporları dünden itibaren e-Devlet'e yüklenmeye başladı.

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Malatya’daki sıfır binaların dışı ayakta içi yıkık! Duvarlar karton gibi yırtıldı

İkinci raporlamada, yeni yerleşim yeri olan Bostanbaşı Mahallesi'ndeki 2 bine yakın daireyi içeren yüzlerce sitenin hiçbirinde hasarsız veya hafif hasarlı bina çıkmadı.

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Malatya’daki sıfır binaların dışı ayakta içi yıkık! Duvarlar karton gibi yırtıldı

MERDİVEN ÇATLAK KOLON PATLAK

Dışarıdan sorunsuz görünen, büyük depremlere rağmen dimdik ayakta duran yüksek katlı blokların neredeyse tamamı "ağır hasarlı" bulundu. Ağır hasarlı siteler arasında inşaatı yeni bitmiş ve henüz oturum başlamamış binalar da var.

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Malatya’daki sıfır binaların dışı ayakta içi yıkık! Duvarlar karton gibi yırtıldı

"Kaba" seviyeyi geçmiş bazı boş binalar da bu kapsama girdi. Çevre Bakanlığı'nın raporlara eklediği fotoğraflarda dükkân hariç 9 veya toplamda 14 katı bulan binalarda kiriş patlaması, kolon eğriliği, merdiven çatlamaları görüldü.