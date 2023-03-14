Malatya'daki sıfır binaların dışı ayakta içi yıkık! Duvarlar karton gibi yırtıldı

6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen çifte felaketin ardından Yeşilyurt'ta yaşanan 5.6 büyüklüğündeki üçüncü deprem Malatya'ya büyük hasar verdi. Şehrin yeni yerleşim yeri olan Bostanbaşı Mahallesi'nde ise binaların hiçbiri yıkılmadı ancak yapılan incelemelerde blokların içi tamamen göçük... Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının raporunda dairelerin tamamına yakını ağır hasarlı bulundu. Detayları A Haber Muhabiri Barış Türel aktardı.

Giriş Tarihi: 14.03.2023 09:37 Güncelleme Tarihi: 14.03.2023 10:22 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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