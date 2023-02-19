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Haberler Galeri Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu Oyuncuları | Nerede çekildi, kaç dakika sürüyor? Naim filmi ne zaman çekildi? Hangi platformlarda var?

Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu Oyuncuları | Nerede çekildi, kaç dakika sürüyor? Naim filmi ne zaman çekildi? Hangi platformlarda var?

Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu filmine dair detaylar arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Spor tarihine adını yazdıran Naim Süleymanoğlu'nun mücadele ve başarı dolu hayatı beyaz perdeye taşındı. Cep Herkülü Naim Süleymanoğlu'nun hayatını biyografi türünde izleyici ile buluşturan film 2019 yılında vizyona girdi. Peki Naim filminin oyuncuları kimler? Hangi platformda izlenir?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.02.2023 22:21
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Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu Oyuncuları | Nerede çekildi, kaç dakika sürüyor? Naim filmi ne zaman çekildi? Hangi platformlarda var?

Naim filminin oyuncuları kimler sorusunun cevabı araştırılan konular arasında yer alıyor. Efsanevi halterci Naim Süleymanoğlu ülkemizin tarihine adını altın harflerle yazdırmayı başardı. Peki Naim filmi nerede, ne zaman çekildi? Naim Süleymanoğlu'nun hayatını konu edinen filme dair detaylar haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu Oyuncuları | Nerede çekildi, kaç dakika sürüyor? Naim filmi ne zaman çekildi? Hangi platformlarda var?

NAİM FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Naim Süleymanoğlu'nun hayatını konu edinen Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu filminin çekimleri Bulgaristan, Türkiye ve Azerbaycan'da gerçekleştirildi. Bulgaristan'daki çekimler Kırcali, Momçilgrad ve Sofya'da gerçekleşti.

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Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu Oyuncuları | Nerede çekildi, kaç dakika sürüyor? Naim filmi ne zaman çekildi? Hangi platformlarda var?

CEP HERKÜLÜ: NAİM SÜLEYMANOĞLU KONUSU

2019 yılında vizyona giren film, ülkemiz ve dünya spor tarihine adını altın harflerle yazdıran efsanevi halterci Naim Süleymanoğlu'nun hayat hikayesini konu ediyor.

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Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu Oyuncuları | Nerede çekildi, kaç dakika sürüyor? Naim filmi ne zaman çekildi? Hangi platformlarda var?

İlk Dünya Rekoru'na imza attığında 15 yaşında olan, spor kariyerine 7 Dünya Rekoru,üç farklı olimpiyatta kazandığı 3 Olimpiyat Altın Madalya, 6 Avrupa Şampiyonluğu ile 7 tane Dünya Şampiyonluğu ve daha nice başarılar sığdıran Naim Süleymanoğlu'nun hayatının anlatıldığı filmde, ünlü sporcunun acıklı hikayesine değiniliyor.

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Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu Oyuncuları | Nerede çekildi, kaç dakika sürüyor? Naim filmi ne zaman çekildi? Hangi platformlarda var?

NAİM FİLMİ OYUNCULARI

Naim Süleymanoğlu'nu Hayat Van Eck'in canlandırdığı filmin kadrosunda yer alan oyuncular şöyle;

Yetkin Dikinciler

Selen Öztürk