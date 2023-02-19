Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu Oyuncuları | Nerede çekildi, kaç dakika sürüyor? Naim filmi ne zaman çekildi? Hangi platformlarda var?

Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu filmine dair detaylar arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Spor tarihine adını yazdıran Naim Süleymanoğlu'nun mücadele ve başarı dolu hayatı beyaz perdeye taşındı. Cep Herkülü Naim Süleymanoğlu'nun hayatını biyografi türünde izleyici ile buluşturan film 2019 yılında vizyona girdi. Peki Naim filminin oyuncuları kimler? Hangi platformda izlenir?