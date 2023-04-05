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Depremde binlerce araç hurdaya döndü! İşte büyük yıkımın izleri

Türkiye 6 Şubat'ta asrın felaketiyle sarsıldı. Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük yıkıma sebep olduğu Hatay'da, enkaz altından çıkarılan hasarlı araç sayısı 6 bini geçti. Aracını arayan öğretmen Sebahattin Köseoğlu, "Depremde evimiz, arabamız gitti. Şimdi burada arabamı arıyorum. " dedi. Hurdalığı andıran bölge drone ile görüntülendi.

Giriş Tarihi: 05.04.2023 11:53 Güncelleme Tarihi: 05.04.2023 11:53
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Depremde binlerce araç hurdaya döndü: Burası mezarlık galerisi gibi

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde büyük yıkımın yaşandığı Hatay'da, binlerce araçta ya enkaz altında kaldı, ya da çatılardan düşen parçalar nedeniyle hasar gördü.

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Depremde binlerce araç hurdaya döndü: Burası mezarlık galerisi gibi

Antakya ve Samandağ'da enkaz arasından çıkarılan araçlar, çekici yardımıyla belirlenen 3 noktaya toplanıyor.

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Depremde binlerce araç hurdaya döndü: Burası mezarlık galerisi gibi

Plaka ve şase numarası kayıt altına alınan araçlar düzenli bir şekilde toplama alanına bırakılıyor.

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Depremde binlerce araç hurdaya döndü: Burası mezarlık galerisi gibi

Derince Mahallesi'nde, ezilen, ağır hasar alan, tekerleri çıkan, camları kırılan, motorları ortada duran binlerce aracın görüntüsü adete bir hurdalık ya da mezarlığı andırdı.

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Depremde binlerce araç hurdaya döndü: Burası mezarlık galerisi gibi

Üzerlerinde enkazdaki beton parçalarından kalıntılar bulunan araçların bazılarının üzerini, sahiplerinin naylon branda ile kapattığı görüldü.