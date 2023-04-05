05 Nisan 2023, Çarşamba
Depremde binlerce araç hurdaya döndü! İşte büyük yıkımın izleri
Türkiye 6 Şubat'ta asrın felaketiyle sarsıldı. Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük yıkıma sebep olduğu Hatay'da, enkaz altından çıkarılan hasarlı araç sayısı 6 bini geçti. Aracını arayan öğretmen Sebahattin Köseoğlu, "Depremde evimiz, arabamız gitti. Şimdi burada arabamı arıyorum. " dedi. Hurdalığı andıran bölge drone ile görüntülendi.
Giriş Tarihi: 05.04.2023 11:53 Güncelleme Tarihi: 05.04.2023 11:53
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