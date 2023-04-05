05 Nisan 2023, Çarşamba
Müge Anlı'daki Lina Nazlı Erbay cinayetinde korkunç ifade ortaya çıktı: “Önce yakmayı düşündük 6 ay boyunca…”
Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla gündem olan Lina Nazlı Erbay cinayeti davasında yeni gelişme yaşandı. Gaziantep'te kaybolduktan sonra cansız bedeni 6 ay derin dondurucuda saklandığı ortaya çıkan Lina Nazlı Erbay'ın ölümüne ilişkin soruşturma tamamlandı. Küçük Lina'nın vücudunda çok sayıda sigara yanığı ve ısırık izlerinin bulunduğu, ısırık izlerinin Mehmet Aksu tarafından yapıldığı tespit edildi. Lina'nın cansız bedenini yakmayı düşündüklerini söyleyen Muhabbet Toz ifadesinde, bu fikirden vazgeçerek derin dondurucuya koymaya karar verdiklerini söyledi. Vahşi cinayeti işleyenler için istenen ceza belli oldu.
Giriş Tarihi: 05.04.2023 12:28 Güncelleme Tarihi: 05.04.2023 12:28
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