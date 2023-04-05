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Haberler Galeri Müge Anlı'daki Lina Nazlı Erbay cinayetinde korkunç ifade ortaya çıktı: “Önce yakmayı düşündük 6 ay boyunca…”

Müge Anlı'daki Lina Nazlı Erbay cinayetinde korkunç ifade ortaya çıktı: “Önce yakmayı düşündük 6 ay boyunca…”

Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla gündem olan Lina Nazlı Erbay cinayeti davasında yeni gelişme yaşandı. Gaziantep'te kaybolduktan sonra cansız bedeni 6 ay derin dondurucuda saklandığı ortaya çıkan Lina Nazlı Erbay'ın ölümüne ilişkin soruşturma tamamlandı. Küçük Lina'nın vücudunda çok sayıda sigara yanığı ve ısırık izlerinin bulunduğu, ısırık izlerinin Mehmet Aksu tarafından yapıldığı tespit edildi. Lina'nın cansız bedenini yakmayı düşündüklerini söyleyen Muhabbet Toz ifadesinde, bu fikirden vazgeçerek derin dondurucuya koymaya karar verdiklerini söyledi. Vahşi cinayeti işleyenler için istenen ceza belli oldu.

Giriş Tarihi: 05.04.2023 12:28 Güncelleme Tarihi: 05.04.2023 12:28
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Müge Anlı’daki Lina Nazlı Erbay cinayetinde korkunç ifade ortaya çıktı: “Önce yakmayı düşündük 6 ay boyunca…”

Gaziantep'te 4 yıllık evli olan Melisa İlhan, eşi Abdurrahman Erbay'dan ayrıldıktan sonra ortaokul arkadaşı olan Muhabbet Toz ile birlikte yaşamaya başladı. Fuhuş yapmaya zorlandığı öne sürülen Melisa İlhan'ın kızları 3 yaşındaki Lina Nazlı ile 1.5 yaşındaki Naime Ceyda, Muhabbet Toz ve sevgilisi Mehmet Aksu tarafından alıkonuldu. Kiraz Alkurt, Naime Ceyda'nın kendisine bırakıldığını, bakıcılık yaptığını söylemesi üzerine gözaltına alındı. Kiraz Alkurt, sorgusunda bakıcılık yaptığını ve Lina Nazlı'yı hiç görmediğini söyledi.

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Müge Anlı’daki Lina Nazlı Erbay cinayetinde korkunç ifade ortaya çıktı: “Önce yakmayı düşündük 6 ay boyunca…”

Kiraz Alkurt, sevk edildiği adliyede tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, kardeşi Naime ise Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri tarafından korumaya alındı. Mehmet Aksu polisi arayarak Lina Nazlı Erbay'ın öldüğünü ve cansız bedeninin Seyrantepe Mahallesi'ndeki bir giyim mağazasında, derin dondurucuda saklandığını söyledi. Polisin gözaltına aldığı Aksu, Lina'nın Muhabbet Toz tarafından öldürüldüğünü söyledi.

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Müge Anlı’daki Lina Nazlı Erbay cinayetinde korkunç ifade ortaya çıktı: “Önce yakmayı düşündük 6 ay boyunca…”

Muhabbet Toz'un da gözaltına alınmasının ardından Seyrantepe Mahallesi'ne giden ekipler, giyim mağazasındaki derin dondurucuda Lina'nın cansız bedenine ulaştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet Aksu ile Muhabbet Toz, tutuklanırken Lina'nın cansız bedeninin 6 ay boyunca derin dondurucuda saklandığı ortaya çıktı.

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Müge Anlı’daki Lina Nazlı Erbay cinayetinde korkunç ifade ortaya çıktı: “Önce yakmayı düşündük 6 ay boyunca…”

SORUŞTURMA TAMAMLANDI

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, derin dondurucuda cansız bedenine ulaşılan 3 yaşındaki Lina'nın ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. Mehmet Aksu'nun 'Çocuğa karşı kasten öldürmeye yardım etme' ve 'Çocuğa karşı eziyet' suçlarından 28 yıla kadar, Muhabbet Toz hakkında ise 'Çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile 'Çocuğa karşı eziyet' suçundan 8 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi. Düzenlenen iddianame Gaziantep 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

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Müge Anlı’daki Lina Nazlı Erbay cinayetinde korkunç ifade ortaya çıktı: “Önce yakmayı düşündük 6 ay boyunca…”

LİNA'NIN CANSIZ BEDENİ İÇİN DERİN DONDURUCU ALMIŞLAR

Aksu iddianamede yer alan ifadesinde, Muhabbet Toz'un kendisini arayarak Lina'nın çok kötü olduğunu ve yanına gelmesini istediği söyledi. Aksu, eve gittiğinde Lina'nın odada yerde halının üzerinde hareketsiz yattığını gördüğünü söyleyerek, "Lina'yı o şekilde görünce elimi attığımda nabız atışı yoktu derhal çocuğa kalp masajı yapmaya başladım.