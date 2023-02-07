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Haberler Galeri DEPREM TOPLANMA ALANLARI SORGULAMA | Malatya, Adana, Mersin, Hatay... AFAD deprem toplanma merkezi alanları e-Devlet EKRANI

DEPREM TOPLANMA ALANLARI SORGULAMA | Malatya, Adana, Mersin, Hatay... AFAD deprem toplanma merkezi alanları e-Devlet EKRANI

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçesi 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerle sallandı. Yaşanan depremle birlikte artçı sarsıntılar sürerken 10 ilde hissedildi. Yaralıları arama kurtarma çalışmaları sürerken enkaz bölgelerinden çıkanlar ya da sağ kurtulan vatandaşlar anlık olarak bulundukları bölgelerdeki deprem toplanma alanlarını araştırıyor. Peki Deprem toplanma alanı nasıl öğrenilir?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.02.2023 12:52
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DEPREM TOPLANMA ALANLARI SORGULAMA | Malatya, Adana, Mersin, Hatay... AFAD deprem toplanma merkezi alanları e-Devlet EKRANI

Deprem toplanma alanı nasıl öğrenilir sorusunun cevabı araştırılıyor. 6 Şubat Pazartesi günü gerçekleşen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler yıkıma neden oldu. Vatandaşlar anlık güvenli bölge arayışına başladı. İşte AFAD deprem toplanma merkezi alanları e-Devlet ekranı...

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DEPREM TOPLANMA ALANLARI SORGULAMA | Malatya, Adana, Mersin, Hatay... AFAD deprem toplanma merkezi alanları e-Devlet EKRANI

DEPREM TOPLANMA ALANLARI NEREDE, NASIL ÖĞRENİLİR?

Deprem toplanma alanları yaşadığınız il, ilçe, mahalle/köy, cadde/sokak isimlerine göre oluyor. Aşağıdaki link üzerinde yer alan gerekli bilgileri doldurduğunuzda size en yakın deprem toplanma alanını öğrenebilirsiniz.

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DEPREM TOPLANMA ALANLARI SORGULAMA | Malatya, Adana, Mersin, Hatay... AFAD deprem toplanma merkezi alanları e-Devlet EKRANI

2023 DEPREM TOPLANMA ALANLARI İÇİN TIKLAYIN!

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DEPREM TOPLANMA ALANLARI SORGULAMA | Malatya, Adana, Mersin, Hatay... AFAD deprem toplanma merkezi alanları e-Devlet EKRANI

KAHRAMANMARAŞ'TA ŞİDETTLİ DEPREM!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de şiddetli bir deprem meydana geldiğini bildirdi.

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DEPREM TOPLANMA ALANLARI SORGULAMA | Malatya, Adana, Mersin, Hatay... AFAD deprem toplanma merkezi alanları e-Devlet EKRANI

AFAD, şiddetli deprem sonrası tüm vatandaşları uyardı:

''Deprem sonrası bölgedeki hasarlı yapılara kesinlikle girmeyin.