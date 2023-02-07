DEPREM TOPLANMA ALANLARI SORGULAMA | Malatya, Adana, Mersin, Hatay... AFAD deprem toplanma merkezi alanları e-Devlet EKRANI

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçesi 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerle sallandı. Yaşanan depremle birlikte artçı sarsıntılar sürerken 10 ilde hissedildi. Yaralıları arama kurtarma çalışmaları sürerken enkaz bölgelerinden çıkanlar ya da sağ kurtulan vatandaşlar anlık olarak bulundukları bölgelerdeki deprem toplanma alanlarını araştırıyor. Peki Deprem toplanma alanı nasıl öğrenilir?