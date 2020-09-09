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Arkeologlar gözlerine inanamadı! Bulunan 13 tabut 2 bin 500 yıllık çıktı! Mısır'da sır perdesi aralandı
Dünyanın bir çok noktasında araştırmalarına devam eden arkeologlar, Mısır'da 2 bin 500 yıllık 13 tahta tabut buldu. "Sakkara'daki yeni keşfe dair açıklamaları takipte kalın" açıklamasında bulunan uzmanlar, tabutların bulunduğu gömü alanının 3 bin yıllık olduğunu düşünüyor.
Giriş Tarihi: 09.09.2020 00:22 Güncelleme Tarihi: 09.09.2020 00:24
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