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Arkeologlar gözlerine inanamadı! Bulunan 13 tabut 2 bin 500 yıllık çıktı! Mısır'da sır perdesi aralandı

Dünyanın bir çok noktasında araştırmalarına devam eden arkeologlar, Mısır'da 2 bin 500 yıllık 13 tahta tabut buldu. "Sakkara'daki yeni keşfe dair açıklamaları takipte kalın" açıklamasında bulunan uzmanlar, tabutların bulunduğu gömü alanının 3 bin yıllık olduğunu düşünüyor.

Giriş Tarihi: 09.09.2020 00:22 Güncelleme Tarihi: 09.09.2020 00:24
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Arkeologlar gözlerine inanamadı! Bulunan 13 tabut 2 bin 500 yıllık çıktı! Mısır'da sır perdesi aralandı

Mısır'da araştırmalarına devam eden arkeologlar, yaklaşık 3 bin yıllık bir yapıt buldu. 11 metre derinlikte bulunan bölmede 2 bin 500 yıllık olduğu düşünülen 13 tahta tabuta denk gelen arkeologlar şaşkınlığını gizleyemedi. İşte Mısır'da arkeologları şaşkına çeviren manzara...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Arkeologlar gözlerine inanamadı! Bulunan 13 tabut 2 bin 500 yıllık çıktı! Mısır'da sır perdesi aralandı

Mısır'da arkeologlar, 2 bin 500 yıllık olduğu belirtilen 13 tahta tabut bulunduğunu duyurdu. Mısır Turizm ve Eski Eserler Bakanlığı, tabutların 11 metre derinlikte bulunduğunu açıkladı.

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Arkeologlar gözlerine inanamadı! Bulunan 13 tabut 2 bin 500 yıllık çıktı! Mısır'da sır perdesi aralandı

Mısır'da Kahire'nin 24 kilometre güneybatısında, Mısır'ın en eski başkenti Memphis'te yaşayanların defnedildiği Sakkara bölgesinde 2 bin 500 yıllık 13 tahta tabut bulundu. Arkeologların bölgede yaptığı çalışmalarda, yerin 11 metre altında bulunan tabutların geçen binlerce yıla rağmen iyi korunmuş oldukları açıklandı.

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Arkeologlar gözlerine inanamadı! Bulunan 13 tabut 2 bin 500 yıllık çıktı! Mısır'da sır perdesi aralandı

Mısır Turizm ve Eski Eserler Bakanı Kahled Al-Anani, bulunan tabutlara ilişkin yaptığı açıklamada, "Yeni bir arkeolojik keşif yapıldığındaki tarif edilemez bir his. Sakkara'daki yeni keşfe dair açıklamaları takipte kalın" dedi.Uzmanlar, tabutların bulunduğu gömü alanının 3 bin yıllık olduğunu düşünüyor.

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Arkeologlar gözlerine inanamadı! Bulunan 13 tabut 2 bin 500 yıllık çıktı! Mısır'da sır perdesi aralandı