Deprem değil ama kayalar yıktı! Dehşete düşüren görüntüler | Ev ve arabalar böyle görüntülendi

Kahramanmaraş merkezli iki deprem büyük yıkıma yol açarken, Hatay'ın Antakya ilçesinde depremin etkisiyle Habib-i Neccar Dağı'ndan kopan kayalar, dağın eteklerinde kurulu Hacı Ömer Alpagot Mahallesi'ndeki bazı evlerin yıkılmasına neden oldu.

Giriş Tarihi: 14.03.2023 11:48 Güncelleme Tarihi: 14.03.2023 11:48 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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