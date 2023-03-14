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Deprem değil ama kayalar yıktı! Dehşete düşüren görüntüler | Ev ve arabalar böyle görüntülendi

Kahramanmaraş merkezli iki deprem büyük yıkıma yol açarken, Hatay'ın Antakya ilçesinde depremin etkisiyle Habib-i Neccar Dağı'ndan kopan kayalar, dağın eteklerinde kurulu Hacı Ömer Alpagot Mahallesi'ndeki bazı evlerin yıkılmasına neden oldu.

Giriş Tarihi: 14.03.2023 11:48 Güncelleme Tarihi: 14.03.2023 11:48
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Deprem değil ama kayalar yıktı! Dehşete düşüren görüntüler | Ev ve arabalar böyle görüntülendi

Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremler, Antakya ilçesinde ovada kurulu mahallelerde büyük yıkıma yol açtı.

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Deprem değil ama kayalar yıktı! Dehşete düşüren görüntüler | Ev ve arabalar böyle görüntülendi

"Dağ mahallesi" olarak adlandırılan müstakil evlerin bulunduğu Hacı Ömer Alpagot Mahallesi'nde ise bazı evler, deprem nedeniyle dağdan kopan kayalarla yıkıldı.

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Deprem değil ama kayalar yıktı! Dehşete düşüren görüntüler | Ev ve arabalar böyle görüntülendi

Bazı evler üzerine düşen kayalar nedeniyle adeta dümdüz olurken, birçoğu da ağır hasar aldı. Dağdan kopan kayaların bir kısmı da mahallenin yollarına düşerek bazı araçlara zarar verdi.

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Deprem değil ama kayalar yıktı! Dehşete düşüren görüntüler | Ev ve arabalar böyle görüntülendi

"BİZİM EVLERİMİZ DEPREMDEN YIKILMADI"

Evi dağdan kopan kaya nedeniyle ağır hasar alan mahalle sakinlerinden Adnan Daglı, AA muhabirine, çocukluğundan beri Hacı Ömer Alpagot Mahallesi'nde yaşadığını söyledi.

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Deprem değil ama kayalar yıktı! Dehşete düşüren görüntüler | Ev ve arabalar böyle görüntülendi

Depremde kayaların düşmesi nedeniyle mahsur kaldıkları evden kendi çabalarıyla çıktıklarını anlatan Daglı, eşi ve 3 çocuğuyla canlarını zor kurtardıklarını belirtti.