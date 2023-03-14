HaberlerGaleriDeprem değil ama kayalar yıktı! Dehşete düşüren görüntüler | Ev ve arabalar böyle görüntülendi
Deprem değil ama kayalar yıktı! Dehşete düşüren görüntüler | Ev ve arabalar böyle görüntülendi
Kahramanmaraş merkezli iki deprem büyük yıkıma yol açarken, Hatay'ın Antakya ilçesinde depremin etkisiyle Habib-i Neccar Dağı'ndan kopan kayalar, dağın eteklerinde kurulu Hacı Ömer Alpagot Mahallesi'ndeki bazı evlerin yıkılmasına neden oldu.
Giriş Tarihi: 14.03.2023 11:48Güncelleme Tarihi: 14.03.2023 11:48