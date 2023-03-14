14 Mart 2023, Salı
Bilim insanları o noktaya dikkat çekti! Asrın felaketinin ardından ulaşım yollarındaki hasar raporlandı
Kahramanmaraş'ta 6 Şubat günü meydana gelen 7,7 ve 7,6'lık 2 büyük deprem 11 ilde yıkımla sonuçlandı. Asrın felaketinin ardından bilim insanlarınca hazırlanan raporda, deprem sonrası afet bölgesindeki hasar ortaya koyuldu. Raporda; zemine bağlı oluşan hasarlarla kara yolu ve demir yolu gibi ulaşım sistemlerinin de büyük hasar gördüğüne dikkat çekilip, Gölbaşı- Adıyaman'da deprem sonrası zemin sıvılaşmasıyla yol kaplamasının bazı yerlerde blok halinde zemine battığı kaydedildi. Buna rağmen bölünmüş yola ait orta kaldırımın hasar görmediğine dikkat çekilip, bunun kaldırım ve yol kaplaması arasında oluşan kot farkından kaynakladığının gözlendiği belirtildi.
Giriş Tarihi: 14.03.2023 11:39 Güncelleme Tarihi: 14.03.2023 11:39
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