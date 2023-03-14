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Haberler Galeri Bilim insanları o noktaya dikkat çekti! Asrın felaketinin ardından ulaşım yollarındaki hasar raporlandı

Bilim insanları o noktaya dikkat çekti! Asrın felaketinin ardından ulaşım yollarındaki hasar raporlandı

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat günü meydana gelen 7,7 ve 7,6'lık 2 büyük deprem 11 ilde yıkımla sonuçlandı. Asrın felaketinin ardından bilim insanlarınca hazırlanan raporda, deprem sonrası afet bölgesindeki hasar ortaya koyuldu. Raporda; zemine bağlı oluşan hasarlarla kara yolu ve demir yolu gibi ulaşım sistemlerinin de büyük hasar gördüğüne dikkat çekilip, Gölbaşı- Adıyaman'da deprem sonrası zemin sıvılaşmasıyla yol kaplamasının bazı yerlerde blok halinde zemine battığı kaydedildi. Buna rağmen bölünmüş yola ait orta kaldırımın hasar görmediğine dikkat çekilip, bunun kaldırım ve yol kaplaması arasında oluşan kot farkından kaynakladığının gözlendiği belirtildi.

Giriş Tarihi: 14.03.2023 11:39 Güncelleme Tarihi: 14.03.2023 11:39
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Bilim insanları o noktaya dikkat çekti! Asrın felaketinin ardından ulaşım yollarındaki hasar raporlandı

Türkiye, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ili etkileyen 7.7 ile 7.6 büyüklüğündeki depremlerle sarsıldı. Depremin ardından Türkiye'nin birçok yerinden olduğu gibi DEÜ'lü bilim insanları da bölgeye gidip, oluşan hasarları tespit ederek raporladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın yönlendirmesiyle DEÜ Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği yapı, yapı malzemesi, mekanik, geoteknik, hidrolik ve ulaştırma ana bilim dallarına mensup öğretim üyeleri ve araştırma görevlilerinden oluşan 28 kişilik ekibin yaptığı çalışmalar raporlandı.

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Bilim insanları o noktaya dikkat çekti! Asrın felaketinin ardından ulaşım yollarındaki hasar raporlandı

Ekip üyelerinin sahada yaptığı gözlem ve incelemelerde zemine bağlı oluşan hasarlar, kara yolu ve demir yolu ulaşım sistemleri gibi birçok konu değerlendirildi.

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Bilim insanları o noktaya dikkat çekti! Asrın felaketinin ardından ulaşım yollarındaki hasar raporlandı

DEÜ'lü bilim insanlarınca yapılan incelemede; zemin kaynaklı yapı hasarlarının, sıvılaşan zemine oturan temel sistemlerinden kaynaklandığı tespit edildiği belirtildi.

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Bilim insanları o noktaya dikkat çekti! Asrın felaketinin ardından ulaşım yollarındaki hasar raporlandı

Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremde sıvılaşmanın İskenderun, Hatay ve Adıyaman Gölbaşı'nda yaygın olarak gerçekleştiği kaydedildi. Bunun dışında kaya düşmeleri ve şev kaymalarından kaynaklanan yapısal hasarların da olduğu raporda yer aldı.

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Bilim insanları o noktaya dikkat çekti! Asrın felaketinin ardından ulaşım yollarındaki hasar raporlandı

Önlem alınmadığı takdirde sıvılaşabilen zemine oturan bina ve yapılarda, temel taşıma gücünün kaybolduğu vurgulandı. Bu nedenle pek çok durumda binaların yapısal bütünlüğünü korumalarına rağmen devrilmekte veya temellerinin aşırı oturarak zemine battığı kaydedildi.