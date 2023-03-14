Bilim insanları o noktaya dikkat çekti! Asrın felaketinin ardından ulaşım yollarındaki hasar raporlandı

Türkiye, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ili etkileyen 7.7 ile 7.6 büyüklüğündeki depremlerle sarsıldı. Depremin ardından Türkiye'nin birçok yerinden olduğu gibi DEÜ'lü bilim insanları da bölgeye gidip, oluşan hasarları tespit ederek raporladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın yönlendirmesiyle DEÜ Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği yapı, yapı malzemesi, mekanik, geoteknik, hidrolik ve ulaştırma ana bilim dallarına mensup öğretim üyeleri ve araştırma görevlilerinden oluşan 28 kişilik ekibin yaptığı çalışmalar raporlandı.