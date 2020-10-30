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30 Ekim 2020, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri İzmir'de 6.6 şiddetinde yıkıcı deprem! Peş peşe açıklamalar İzmir'de 6.6 şiddetinde yıkıcı deprem! Peş peşe açıklamalar
İzmir'de merkez üssü Seferihisar olan 6.6 şiddetindeki depremin ardından kötü haber geldi. AFAD, 6 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini açıkladı. Depremde arama ve kurtarma çalışmaları devam ederken, devletin zirvesinden de peş peşe açıklamalar geldi. Başta Başkan Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, devletin, milletin yanında olduğuna vurgu yapıldı.
Giriş Tarihi: 30.10.2020 18:53 Güncelleme Tarihi: 30.10.2020 19:08
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 14.51'de Ege Denizi'nde, İzmir'in Seferihisar ilçesinin 17 kilometre açığında 6,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremin 16,54 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi. Depremin ardından devletin zirvesinden açıklamalar peş peşe geldi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan da İzmir Seferihisar depremiyle ilgili açıklamada bulundu.
Başkan Erdoğan, "İzmir'de meydana gelen deprem'den etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Devletimizin tüm imkanlarıyla depremden etkilenen vatandaşlarımızın yanındayız. İlgili tüm kurumlarımızla, bakanlarımızla bölgede gerekli çalışmalara başlamak için harekete geçtik." dedi.
GALERİ DEVAM EDİYOR HAZİNE ve MALİYE BAKANI BERAT ALBAYRAK
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak İzmir'de meydana gelen depremle ilgili paylaşımda bulundu. Bakan Albayrak, "Devletimiz tüm imkanlarıyla milletimiz i��in seferberdir. İzmir'deki depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Allah depremlerden ve afetlerden milletimizi muhafaza eylesin" dedi.
İLETİŞİM BAŞKANI FAHRETTİN ALTUN
Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Hasar tespit çalışmaları ve yıkılan binaların enkaz kaldırma işlemleri hızla başlamıştır. Devletimiz tüm kurum ve kuruluşlarıyla aziz milletimizin yanındadır." değerlendirmesinde bulundu.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli İzmir depremiyle ilgili, "Merkez üssü İzmir Seferihisar açıkları olarak tespit edilen, Ege ve Marmara Bölgesi'nin geniş bir alanında hissedilen 6,6 şiddetindeki deprem milletimizi haklı olarak endişelendirmiştir. Bayraklı ve Bornova ilçelerimizde bazı binaların yıkıldığı da anlaşılmaktadır." dedi.
AK PARTİ İZMİR MİLLETVEKİLİ BİNALİ YILDIRIM
"İzmir en fazla etkilenen ilimiz. Şu anda gelen bilgilere göre, raporlanmış bir can kaybı yok. Hastanede yaralılar var. Oluşturulan kriz merkezine de Çevre ve Şehircilik Bakanı, Tarım ve Orman Bakanı ve Adalet Bakanı hareket halindeler. Yapılan tespitlere göre 20 civarında yıkılan bina var. Artçılar da olmaya devam ediyor. Ben de şimdi İzmir'e hareket ediyorum. Oradaki çalışmaları yerinde takip edeceğiz. Geçmiş olsun. Büyük bir deprem 40 saniye süren."