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Denizli’de sokak ortasında infaz: Eski karısı ile erkek arkadaşını vurdu! Sonra intihar etti

Son dakika | Denizli'nin Pamukkale ilçesi kanlı bir infaza sahne oldu. Bir kişi, eski eşi ve erkek arkadaşına sokak ortasında kurşun yağdırarak, 2 sokak ötede intihar etti. Olayda kadının erkek arkadaşı ve eski eşi ölürken, ağır yaralanan kadının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

DHA
Giriş Tarihi: 13.11.2023 16:10 Güncelleme Tarihi: 13.11.2023 16:53
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Denizli’de sokak ortasında infaz: Eski karısı ile erkek arkadaşını vurdu! Sonra intihar etti

Vahşet, saat 14.00 sıralarında Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Atalar Mahallesi 1344 Sokak'ta meydana geldi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Denizli’de sokak ortasında infaz: Eski karısı ile erkek arkadaşını vurdu! Sonra intihar etti

UZUN NAMLULU SİLAHLA SALDIRDI

Bir süre önce boşandığı eski karısı ve erkek arkadaşını takip eden H.Ö., yanında getirdiği uzun namlulu silahla rastgele ateş etti.

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Denizli’de sokak ortasında infaz: Eski karısı ile erkek arkadaşını vurdu! Sonra intihar etti

ÇOCUĞUN GÖZLERİ ÖNÜNDE VAHŞET

Çocuğunun gözü önünde kurşunların hedefi olan kadın ve erkek arkadaşı E.Ü. kanlar içinde yerde kaldı.

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Denizli’de sokak ortasında infaz: Eski karısı ile erkek arkadaşını vurdu! Sonra intihar etti

SALDIRGAN İNTİHAR ETTİ

Olay yerinden kaçan saldırgan, 2 sokak ileride aynı silahla intihar etti.

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Denizli’de sokak ortasında infaz: Eski karısı ile erkek arkadaşını vurdu! Sonra intihar etti

KADIN AĞIR YARALI

Ağır yaralanan kadın olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.