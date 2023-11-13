13 Kasım 2023, Pazartesi
T.C. kimlik numarasını ezberleme formülünüz zekanızı ortaya çıkarıyor! 3+3+3+2, 4+4+3, 3+2+2+2+2 kombinasyonuyla IQ seviyeni çöz
T.C. kimlik numarası, Türk vatandaşlarının günlük hayatlarında temel bir bilgi olarak öne çıkıyor ve birçok resmi işlemde kullanılıyor. Ancak, bu numaranın ezberlenme tarzı, kişinin zeka türü hakkında önemli ipuçları sunabilir. Sosyal medyada popüler olan bir test, kişilerin zeka türünü anlamak için T.C. kimlik numarasının ezberlenme şekline odaklanıyor. 3+3+3+2, 4+4+3, 3+2+2+2+2 kombinasyonuyla IQ seviyeni çöz...
Giriş Tarihi: 13.11.2023 15:36 Güncelleme Tarihi: 13.11.2023 15:36
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