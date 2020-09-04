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Haberler Galeri Denizli'de ciğerlerimiz yandı! Acı bilanço sabahın ilk ışıklarıyla ortaya çıktı

Denizli'de ciğerlerimiz yandı! Acı bilanço sabahın ilk ışıklarıyla ortaya çıktı

Son dakika haberi... Denizli'de, meydana gelen orman yangının dehşeti gün ışığı ile ortaya çıktı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli günün ilk ışıklarında helikopter ile havadan incelemelerde bulundu. İncelemelerin ardından açıklamalarda bulunan Bakan Pakdemirli, "200 hektarlık bir alan yangından etkilendi." ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 04.09.2020 08:52 Güncelleme Tarihi: 04.09.2020 09:22
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Denizli'de ciğerlerimiz yandı! Acı bilanço sabahın ilk ışıklarıyla ortaya çıktı

Denizli'nin Çardak ilçesi Hayriye Mahallesinde dün öğle saatlerinde orman yangını meydana geldi. Tüm gece boyunca Konya, Bursa, Isparta, Muğla, Afyonkarahisar, Burdur Orman Bölge Müdürlüklerinden gelen takviye ekipler yangınla amansız mücadele etti.

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Denizli'de ciğerlerimiz yandı! Acı bilanço sabahın ilk ışıklarıyla ortaya çıktı

Alevleri ile geceyi aydınlatan orman yangınını vatandaşlar ise korku dolu gözlerler izledi. Riskli bulunan noktalardaki 10 ev ise boşaltıldı.

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Denizli'de ciğerlerimiz yandı! Acı bilanço sabahın ilk ışıklarıyla ortaya çıktı

Gece risk nedeniyle uçuş gerçekleştiremeyen yangın söndürme helikopterleri ise sabah 6 sıralarında faaliyete başladı.

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Denizli'de ciğerlerimiz yandı! Acı bilanço sabahın ilk ışıklarıyla ortaya çıktı

Günün ilk ışıklarından Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli helikopter vasıtasıyla havadan incelemelerde bulundu.

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Denizli'de ciğerlerimiz yandı! Acı bilanço sabahın ilk ışıklarıyla ortaya çıktı

YANGININ DEHŞETİ SABAHIN İLK IŞIKLARIYLA ORTAYA ÇIKTI
Günün ağrımasıyla gece alevlerin yükseldiği bölgelerde yanan orman film sahnelerini aratmadı.