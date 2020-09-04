Denizli'de ciğerlerimiz yandı! Acı bilanço sabahın ilk ışıklarıyla ortaya çıktı

Son dakika haberi... Denizli'de, meydana gelen orman yangının dehşeti gün ışığı ile ortaya çıktı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli günün ilk ışıklarında helikopter ile havadan incelemelerde bulundu. İncelemelerin ardından açıklamalarda bulunan Bakan Pakdemirli, "200 hektarlık bir alan yangından etkilendi." ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 04.09.2020 08:52 Güncelleme Tarihi: 04.09.2020 09:22 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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