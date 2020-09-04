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17 yıl sonra kafasından çıkan kurtçuk bilim insanlarını şaşırttı! Ölümden ameliyatla kurtuldu
23 yaşındaki Chen isimli gencin kafasının içinden çıkan kurtuç bilim insanlarını şoke etti. 17 yıldır beynindeki kurtçukla yaşayan Çinli Chen'in hayatı ameliyatla kurtuldu. Bilim insanlarının merakla incelediği operasyonda gencin kafasından çıkan kurtçuk herkesi şaşkına çevirdi. İşte bilim insanlarının takip ettiği o operasyonun görüntüleri.
Giriş Tarihi: 04.09.2020 01:01Güncelleme Tarihi: 04.09.2020 01:02