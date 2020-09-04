17 yıl sonra kafasından çıkan kurtçuk bilim insanlarını şaşırttı! Ölümden ameliyatla kurtuldu

Çin'de 23 yaşındaki bir genç, el ve ayaklarındaki uyuşukluğun arttığını hissedince doktorda soluğu aldı. İsmi Chen olarak açıklanan genç hastanede 17 yıldır beyninde canlı bir kurtçukla yaşadığı ve kurtçuğun beynini yemeye başladığını öğrendi.