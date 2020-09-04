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17 yıl sonra kafasından çıkan kurtçuk bilim insanlarını şaşırttı! Ölümden ameliyatla kurtuldu

23 yaşındaki Chen isimli gencin kafasının içinden çıkan kurtuç bilim insanlarını şoke etti. 17 yıldır beynindeki kurtçukla yaşayan Çinli Chen'in hayatı ameliyatla kurtuldu. Bilim insanlarının merakla incelediği operasyonda gencin kafasından çıkan kurtçuk herkesi şaşkına çevirdi. İşte bilim insanlarının takip ettiği o operasyonun görüntüleri.

Giriş Tarihi: 04.09.2020 01:01 Güncelleme Tarihi: 04.09.2020 01:02
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17 yıl sonra kafasından çıkan kurtçuk bilim insanlarını şaşırttı! Ölümden ameliyatla kurtuldu

Çin'de 23 yaşındaki bir genç, el ve ayaklarındaki uyuşukluğun arttığını hissedince doktorda soluğu aldı. İsmi Chen olarak açıklanan genç hastanede 17 yıldır beyninde canlı bir kurtçukla yaşadığı ve kurtçuğun beynini yemeye başladığını öğrendi.

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17 yıl sonra kafasından çıkan kurtçuk bilim insanlarını şaşırttı! Ölümden ameliyatla kurtuldu

Doktorlar kendisine tam pişirilmemiş kurbağa ve yılan yediği için vücudunda enfeksiyon olduğunu, enfeksiyon kaynaklı bu şikayetlerin ortaya çıktığını söylediler.

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17 yıl sonra kafasından çıkan kurtçuk bilim insanlarını şaşırttı! Ölümden ameliyatla kurtuldu

Şikayetleri artan Chen, Jiangsu eyaletinde bulunan Wuchang Üniversite hastanesine gitti. Chen, doktorlara 17 yıldır el ve ayaklarında uyuşma olduğunu ve şiddetli baş ağrısı yaşadığını söyledi.

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17 yıl sonra kafasından çıkan kurtçuk bilim insanlarını şaşırttı! Ölümden ameliyatla kurtuldu

Doktorlar tarafından beyin tomografisi çekilen Chen'in beyninde 13 santimlik kurtçuk olduğu ve 17 yıldır kurtçuğun uyuşma şikayetlerine sebep olduğunu söylediler. Daha sonra kurtçuk ameliyatla alındı.

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17 yıl sonra kafasından çıkan kurtçuk bilim insanlarını şaşırttı! Ölümden ameliyatla kurtuldu

Ameliyatı yapan doktorlar, kurtçuğun kirli su veya iyi pişirilmemiş yılan ve kurbağa gibi hayvan etinden kaynaklandığını söylediler.