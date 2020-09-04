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Haberler Galeri BİM'den Oppo A5 2020 sürprizi! 4 Eylül 2020 BİM aktüel ürünler kataloğu sürprizlerle dolu! İşte o liste...

BİM'den Oppo A5 2020 sürprizi! 4 Eylül 2020 BİM aktüel ürünler kataloğu sürprizlerle dolu! İşte o liste...

BİM cuma indirimleri neler? Her hafta olduğu gibi bu cuma günü de birbirinden muhteşem ürünleri satışa çıkaran BİM marketler, 4 Eylül kataloğu ile haftanın kampanyalarını duyurdu. Bu hafta en çok dikkat çeken ürünler arasında Oppo A5 2020 cep telefonu yer alıyor. 2.299 TL fiyatıyla satışa çıkarılan cep telefonu 12 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP aka kamera ve 8M ön kamera özelliği ile dikkat çekiyor. Peki, BİM'de bu hafta hangi ürünler olacak? İşte BİM 4 Eylül 2020 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...

Giriş Tarihi: 04.09.2020 09:13 Güncelleme Tarihi: 04.09.2020 09:15
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BİM'den Oppo A5 2020 sürprizi! 4 Eylül 2020 BİM aktüel ürünler kataloğu sürprizlerle dolu! İşte o liste...

4 Eylül BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? Türkiye genelinde binlerce mağazası bulunan BİM marketlerin cuma günü kampanyaları satışa çıktı. Teknolojiden züccaciye ürünlerine kadar birçok ürünün yer aldığı katalogda sürpriz ürünler bulunuyor. BİM cuma kampanyalarına ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, bu hafta hangi ürünler indirimli? BİM marketlerde cuma neler var? İşte 4 Eylül 2020 BİM aktüel ürünler kataloğu...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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BİM'den Oppo A5 2020 sürprizi! 4 Eylül 2020 BİM aktüel ürünler kataloğu sürprizlerle dolu! İşte o liste...

Oppo Cep Telefonu A5 2020

• 6.5'' LCD IPS HD Gorilla Glass 3
• Android 9.0 Pie
• Qualcomm Snapdragon 665 2.0 GHz
• Ram 3GB 1866 MHz Hafıza 64 GB
• Kamera Arka: 12 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP Kamera Ön: 8M
• Pil Gücü 5000 mAh
• Ekran İçi Parmak İzi Okuyucu
• Yüz Tanıma

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BİM'den Oppo A5 2020 sürprizi! 4 Eylül 2020 BİM aktüel ürünler kataloğu sürprizlerle dolu! İşte o liste...

Corby Drones
Smart Drone

• Havada sabitleme özelliği
• Otomatik kalkış – iniş özelliği

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BİM'den Oppo A5 2020 sürprizi! 4 Eylül 2020 BİM aktüel ürünler kataloğu sürprizlerle dolu! İşte o liste...

Free Sound
Kablosuz Kulak İçi Kulaklık

• Çekim mesafesi: 10 Metre
• Kulaklıkların çalışma süresi: 7 saate kadar

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BİM'den Oppo A5 2020 sürprizi! 4 Eylül 2020 BİM aktüel ürünler kataloğu sürprizlerle dolu! İşte o liste...

Starcom
Nostaljik Radyo Büyük Boy

• Pil ile çalışabilme
• Kablosuz Hoparlör