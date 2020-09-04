BİM'den Oppo A5 2020 sürprizi! 4 Eylül 2020 BİM aktüel ürünler kataloğu sürprizlerle dolu! İşte o liste...

BİM cuma indirimleri neler? Her hafta olduğu gibi bu cuma günü de birbirinden muhteşem ürünleri satışa çıkaran BİM marketler, 4 Eylül kataloğu ile haftanın kampanyalarını duyurdu. Bu hafta en çok dikkat çeken ürünler arasında Oppo A5 2020 cep telefonu yer alıyor. 2.299 TL fiyatıyla satışa çıkarılan cep telefonu 12 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP aka kamera ve 8M ön kamera özelliği ile dikkat çekiyor. Peki, BİM'de bu hafta hangi ürünler olacak? İşte BİM 4 Eylül 2020 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...

Giriş Tarihi: 04.09.2020 09:13 Güncelleme Tarihi: 04.09.2020 09:15 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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