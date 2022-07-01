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Haberler Galeri Denizcilik ve Kabotaj Bayramı nedir, neden kutlanıyor? 1 Temmuz Kabotaj Bayramı kutlama mesajları! İşte anlam ve önemi...

Denizcilik ve Kabotaj Bayramı nedir, neden kutlanıyor? 1 Temmuz Kabotaj Bayramı kutlama mesajları! İşte anlam ve önemi...

Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlama mesajları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı, yurt genelinde çeşitli etkinliklerle kutlanacak. Her yıl olduğu gibi bu yıl da etkinliklerin düzenlendiği Kabotaj Bayramı'na özel en güzel mesajları sayfamızda bir araya getirdik. Peki, Denizcilik ve Kabotaj Bayramı nedir, neden kutlanıyor? Kabotaj Bayramı anlam ve önemi nedir? İşte 1 Temmuz Kabotaj Bayramı kutlama mesajları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.07.2022 10:11 Güncelleme Tarihi: 01.07.2022 10:11
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Denizcilik ve Kabotaj Bayramı nedir, neden kutlanıyor? 1 Temmuz Kabotaj Bayramı kutlama mesajları! İşte anlam ve önemi...

Denizcilik ve Kabotaj Bayramı nedir, neden kutlanıyor? 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 96. yıl dönümü dolayısıyla yurdun çeşitli şehirlerinde kutlama programları düzenleniyor. Kabotaj Bayramı'nı sosyal medyadan güzel bir mesajla kutlamak isteyen vatandaşlar, en güzel mesajları araştırmaya başladı. Peki, Denizcilik ve Kabotaj Bayramı nedir, neden kutlanıyor? Kabotaj Bayramı anlam ve önemi nedir? İşte 1 Temmuz Kabotaj Bayramı kutlama mesajları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Denizcilik ve Kabotaj Bayramı nedir, neden kutlanıyor? 1 Temmuz Kabotaj Bayramı kutlama mesajları! İşte anlam ve önemi...

KABOTAJ BAYRAMI NEDİR, NEDEN KUTLANIYOR?

19 Nisan 1926 tarihinde çıkarılan 815 sayılı yasaya göre Türkiye limanları arasında yalnızca Türk teknelerinin hizmet görmesi zorunluluğu getirildi. Söz konusu yasa 1926 senesinde 1 Temmuz'da yürürlüğe girdi. Bu önemli tarih ise 1935 yılından itibaren Kabotaj Bayramı adıyla kutlanılmaya başlandı. Daha sonra bu kabotaj kelimesinin yanına denizcilik kelimesi de eklenerek bayramın adı Denizcilik ve Kabotaj Bayramı haline geldi. 2007 yılından bu yana Denizcilik ve Kabotaj Bayramı olarak kutlanmaktadır. Bu bayramda resmi tatil ise yoktur.

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Denizcilik ve Kabotaj Bayramı nedir, neden kutlanıyor? 1 Temmuz Kabotaj Bayramı kutlama mesajları! İşte anlam ve önemi...

KABOTAJ BAYRAMI MESAJLARI

* "Tam bağımsızlık denildiği zaman, doğal, siyasal, mali, adli, askeri, kültürel ve her alanda tam bağımsızlık anlaşılır." -Mustafa Kemal Atatürk

* Vatanımızın güvenliği, denizlerden başlar. Türk Milletinin geleceği Mavi Vatan'dadır. Denizcilik ve Kabotaj Bayramımız kutlu olsun

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Denizcilik ve Kabotaj Bayramı nedir, neden kutlanıyor? 1 Temmuz Kabotaj Bayramı kutlama mesajları! İşte anlam ve önemi...

* "Mavi Vatan" ifadesini daha anlamlı kılan Kabotaj Bayramı kutlu olsun.

* Kabotaj hakkımız ve denizlerdeki bağımsızlığımız, özgürlüğümüzün ve milli egemenliğimizin temel teminatlarından biridir. Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlu olsun.

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Denizcilik ve Kabotaj Bayramı nedir, neden kutlanıyor? 1 Temmuz Kabotaj Bayramı kutlama mesajları! İşte anlam ve önemi...

* Denizlerimizdeki egemenliğimizin sembolü olan 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlu olsun!

* Türk Denizlerinde, Türk'ün egemen olmasının bayramı olan, 1 Temmuz Kabotaj Bayramımız kutlu olsun.