Kadıköy’de eski sevgilisini kaçırmaya çalışan zanlıyı esnaf durdurdu
İstanbul'un Kadıköy ilçesinde eski sevgilisinin kaldığı evden zorla dışarı çıkaran zanlı, geldiği taksiyle kaçırmaya kalkıştı. Taksiye binememek için direnen kadının çığlıklılarını duyan etraftakiler yardıma koştu.
Giriş Tarihi: 01.07.2022
10:47 Güncelleme Tarihi: 01.07.2022
10:47
İstanbul Kadıköy'de eski sevgilisinden ayrılan Ç.G. adlı kadın arkadaşı B.B.K. evine taşındı. İddiaya göre, geçen pazartesi günü 22.00 sularında eski sevgilisinin kaldığı giden M.T tehdit ve hakaretler savurarak eve zarar verdi. Bir müddet sonra evden ayrılan M.T salı günü sabah sularında yenidenÇ.G.'nin kaldığı eve geldi.
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KADINI YOL BOYUNCA SÜRÜKLEDİ
Zorla eve giren saldırgan Ç.G.'yi darp ederek dışarı çıkardı. Saldırgan, kolundan tuttuğu kadını yol boyunca sürükleyerek sokağın başında bekleyen taksiye zorla bindirmeye çalıştı. Ç.G.'nin yardım çığlıklarını duyan çevredeki esnaf yardıma koştu.
Çevredekiler kadının taksiye bindirilmesine engel olarak polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri şüpheli M.T.'yi gözaltına aldı. Olay yerinde yapılan incelemede ise şüpheliye ait olduğu öğrenilen bir bıçak ele geçirildi.
"YARDIM ÇIĞLIKLARI DUYDUM"
Esnaf Ali Osman Filiz
"Sabah saatlerinde dışarıdan yardım çığlıkları duydum. Genç bir kadının evinden zorla çıkartılarak, taksiye bindirilmek istenmesine şahit olduk. Diğer esnaf arkadaşlarla olaya müdahil olduk. Bende 4 kız babasıyım, kendi evladımız gibi saldırganın elinden aldık. Polisler gelerek gözaltına aldı." dedi
"BÜTÜN ESNAF KADINA YARDIM ETTİ"
Esnaf Yalçın Yıldırım ise
"Kadının kolundan çekilerek zorla taksiye bindirilmek istendi. Çevredeki esnaflarda kadına yardımcı oldu. Adamın birkaç kez kadını darp etmeye çalışmış. Kadını kaçırmaya çalışmış, taksici de gitmemiş. Bütün esnaf kadına yardım etti" diye konuştu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.T tutuklanarak cezaevine gönderildi.