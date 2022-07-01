Kadıköy’de eski sevgilisini kaçırmaya çalışan zanlıyı esnaf durdurdu

"BÜTÜN ESNAF KADINA YARDIM ETTİ"

Esnaf Yalçın Yıldırım ise "Kadının kolundan çekilerek zorla taksiye bindirilmek istendi. Çevredeki esnaflarda kadına yardımcı oldu. Adamın birkaç kez kadını darp etmeye çalışmış. Kadını kaçırmaya çalışmış, taksici de gitmemiş. Bütün esnaf kadına yardım etti" diye konuştu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.T tutuklanarak cezaevine gönderildi.