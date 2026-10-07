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Türk Deniz Kuvvetleri tarihinde bir ilk: Deniz Üsteğmen Hilal Aydın ilk kadın deniz karakol uçağı pilotu oldu

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İHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Çocukluğundan beri asker olmanın hayalini kuran Deniz Üsteğmen Hilal Aydın, zorlu seçim ve uçuş eğitimlerini başarıyla tamamlayarak Türk Deniz Kuvvetleri'nin ilk kadın deniz karakol uçağı pilotu oldu. "İki maviye hükmedenler" sözünden etkilenerek pilotluğa yönelen Aydın, "Hayalimdeki Hilal'den daha mutlu ve gururluyum" sözleriyle tarihi başarısını anlattı.

Türk Deniz Kuvvetleri tarihinde bir ilk: Deniz Üsteğmen Hilal Aydın ilk kadın deniz karakol uçağı pilotu oldu 1

Türk Deniz Kuvvetleri tarihinde bir ilk yaşandı. Deniz Üsteğmen Hilal Aydın (28), zorlu seçim ve uçuş eğitimlerini başarıyla tamamlayarak ilk kadın deniz karakol uçağı pilotu oldu.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesindeki Deniz Hava Komutanlığı bünyesinde görev yapan Aydın'ın çocukluk yıllarında başlayan askerlik hayali, onu önce Deniz Harp Okulu'na, ardından gökyüzüne taşıdı.

Aydın, pilotluk kariyerindeki yeni dönem için, "Pilot olmak mesleki hayatımın dönüm noktası oldu ve uçak pilotu olarak uçmak bana unutamayacağım deneyimler kazandırdı" dedi.

Türk Deniz Kuvvetleri tarihinde bir ilk: Deniz Üsteğmen Hilal Aydın ilk kadın deniz karakol uçağı pilotu oldu 2

UZMAN ÇAVUŞ BABANIN KIZI ASKERLİK HAYALİYLE BÜYÜDÜ

Adıyaman'da doğan Hilal Aydın, babasının görevi nedeniyle 1999 yılında ailesiyle Ankara'ya taşındı.

Babasının Türk Silahlı Kuvvetleri'nde uzman çavuş olarak görev yapması, Aydın'ın küçük yaşlardan itibaren askerlik mesleğini yakından tanımasını sağladı.

Aydın, çocukluk hayalini şu sözlerle anlattı:

"Çocukluğumdan itibaren hep asker olmak istedim. Babam Türk Silahlı Kuvvetleri'nde uzman çavuş olarak görev yapıyor, annem ise ev hanımı ve 2 kız kardeşim var."

Türk Deniz Kuvvetleri tarihinde bir ilk: Deniz Üsteğmen Hilal Aydın ilk kadın deniz karakol uçağı pilotu oldu 3

ODTÜ'DEN DENİZ HARP OKULU'NA

Hilal Aydın'ın kariyerindeki dönüm noktalarından biri üniversite yıllarında yaşandı.

2016 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü için İngilizce hazırlık eğitimi aldığı sırada Milli Savunma Üniversitesinin başvuru duyurularını gören Aydın, Deniz Harp Okulu'na başvurdu.

2017 yılında Deniz Harp Okulu'nda eğitimine başlayan Aydın, dört yıllık öğrenim sürecinin ardından 30 Ağustos 2021'de teğmen rütbesiyle mezun oldu.

Türk Deniz Kuvvetleri tarihinde bir ilk: Deniz Üsteğmen Hilal Aydın ilk kadın deniz karakol uçağı pilotu oldu 4

DONANMADAKİ GÖREVLERİN ARDINDAN PİLOTAJ BAŞVURUSU

Mezuniyetinin ardından TCG Gemlik'te Harekat Elektronik Yardımcı Subaylığı ve Muhabere Subaylığı görevlerini üstlenen Aydın, Güney Görev Grup Komutanlığında da Emniyet ve Kaza Önleme Subaylığı yaptı.

Ancak gökyüzü onun için yeni bir hedef haline gelmişti.

Aydın, 2022 yılında pilotaj alımları kapsamında uçak pilotluğu için başvuruda bulundu.

Mülakat ve sınavların ardından 18'inci Ana Üs Komutanlığındaki öğrenci seçim uçuşlarını başarıyla tamamladı.

Türk Deniz Kuvvetleri tarihinde bir ilk: Deniz Üsteğmen Hilal Aydın ilk kadın deniz karakol uçağı pilotu oldu 5

TÜRK DENİZ KUVVETLERİ'NİN İLK KADIN UÇAK PİLOTU OLDU

Pilotaj sürecinin devamında Türk Hava Kurumu Üniversitesi bünyesinde başlangıç ve temel uçuş eğitimi alan Aydın, Deniz Tayyare Uçuş Okulu Komutanlığındaki tekamül eğitimini de başarıyla tamamladı.

Böylece Türk Deniz Kuvvetleri'nin ilk kadın deniz karakol uçağı pilotu olarak mezun oldu.

Aydın, tarihi süreci şöyle anlattı:

"Mülakat ve sınavları geçerek 18'inci Ana Üs Komutanlığında öğrenci seçim uçuşlarını başarıyla tamamladım. Müteakiben Türk Hava Kurumu Üniversitesi bünyesinde başlangıç ve temel uçuş eğitimi, Deniz Tayyare Uçuş Okulu Komutanlığında tekamül eğitimini alarak zorlu bir eğitim sürecini başarıyla tamamladım ve ilk kadın Deniz Karakol uçağı pilotu olarak mezun oldum."

Türk Deniz Kuvvetleri tarihinde bir ilk: Deniz Üsteğmen Hilal Aydın ilk kadın deniz karakol uçağı pilotu oldu 6

DENİZ KARAKOL UÇAĞI EĞİTİMLERİ DEVAM EDİYOR

Mezuniyetinin ardından Kocaeli'deki Deniz Hava Komutanlığına atanan Aydın'ın eğitim süreci devam ediyor.

Deniz Hava Eğitim Merkezi Komutanlığı bünyesinde deniz karakol uçaklarından P-35 tipi eğitimlere başlayan Aydın, bu aşamayı da tamamladıktan sonra deniz hava filolarında görev almaya başlayacak.

"İKİ MAVİYE HÜKMEDENLER" HAYATINI DEĞİŞTİRDİ

Aydın'ın Mavi Vatan'dan gökyüzüne uzanan yolculuğunun başlangıcında Deniz Harp Okulu yıllarında duyduğu bir söz bulunuyor.

Deniz Hava Komutanlığının kariyer günlerindeki tanıtımında kullanılan "İki maviye hükmedenler" ifadesinden etkilenen Aydın, pilot olma hikayesinin bu sözle başladığını anlattı.

Aydın, "Hayalimdeki Hilal'den daha mutlu ve gururlu olduğumu söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.

Türk Deniz Kuvvetleri tarihinde bir ilk: Deniz Üsteğmen Hilal Aydın ilk kadın deniz karakol uçağı pilotu oldu 7

"HİSSETTİĞİM MUTLULUĞU TARİF ETMEM MÜMKÜN DEĞİL"

Pilotaj eğitimindeki unutamadığı anlardan birini de anlatan Aydın, 18'inci Ana Üs Komutanlığında 13 sortilik öğrenci seçme uçuşu eğitiminden geçtiğini söyledi.

Eğitimin sonunda kontrol pilotuna emniyetli uçuş ve iniş göstermesi gerektiğini belirten Aydın, başarılı olduğunu öğrendiği anı şu sözlerle anlattı:

"Kontrol pilotunun kuleyle yalnız pozitif konuşmasını duyduğumda hissettiğim mutluluğu tarif etmem mümkün değil."

Türk Deniz Kuvvetleri tarihinde bir ilk: Deniz Üsteğmen Hilal Aydın ilk kadın deniz karakol uçağı pilotu oldu 8

SABİHA GÖKÇEN'İ ÖRNEK ALDI

Aydın'ın pilotluk yolculuğundaki önemli isimlerden biri de Türkiye'nin havacılık tarihinin sembol isimlerinden Sabiha Gökçen oldu.

Aydın, "Aynı mesleği yapmanın haklı gururunu hisseden bir Türk kadın pilotu olarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün manevi kızı Sabiha Gökçen'i her daim örnek aldım" dedi.

Türk Deniz Kuvvetleri tarihinde bir ilk: Deniz Üsteğmen Hilal Aydın ilk kadın deniz karakol uçağı pilotu oldu 9

GENÇ KIZLARA MESAJ: HAYAL ETMEKTEN VAZGEÇMEYİN

Türk Deniz Kuvvetleri tarihinde bir ilki gerçekleştiren Aydın, pilot olmayı veya askerlik mesleğini hedefleyen genç kızlara da seslendi.

"Hayal etmekten, hayal ettikleri uğruna çalışmaktan ve inanmaktan vazgeçmesinler. Ne kadar zorluklarla karşılaşırsanız karşılaşın, başarmak istedikçe, çabaladıkça her zorluğu aşarsınız ve hayal ettiklerinize ulaşırsınız."

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