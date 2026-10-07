Türk Deniz Kuvvetleri tarihinde bir ilk: Deniz Üsteğmen Hilal Aydın ilk kadın deniz karakol uçağı pilotu oldu

Çocukluğundan beri asker olmanın hayalini kuran Deniz Üsteğmen Hilal Aydın, zorlu seçim ve uçuş eğitimlerini başarıyla tamamlayarak Türk Deniz Kuvvetleri'nin ilk kadın deniz karakol uçağı pilotu oldu. "İki maviye hükmedenler" sözünden etkilenerek pilotluğa yönelen Aydın, "Hayalimdeki Hilal'den daha mutlu ve gururluyum" sözleriyle tarihi başarısını anlattı.

Türk Deniz Kuvvetleri tarihinde bir ilk yaşandı. Deniz Üsteğmen Hilal Aydın (28), zorlu seçim ve uçuş eğitimlerini başarıyla tamamlayarak ilk kadın deniz karakol uçağı pilotu oldu. Kocaeli'nin Kartepe ilçesindeki Deniz Hava Komutanlığı bünyesinde görev yapan Aydın'ın çocukluk yıllarında başlayan askerlik hayali, onu önce Deniz Harp Okulu'na, ardından gökyüzüne taşıdı. Aydın, pilotluk kariyerindeki yeni dönem için, "Pilot olmak mesleki hayatımın dönüm noktası oldu ve uçak pilotu olarak uçmak bana unutamayacağım deneyimler kazandırdı" dedi.

UZMAN ÇAVUŞ BABANIN KIZI ASKERLİK HAYALİYLE BÜYÜDÜ Adıyaman'da doğan Hilal Aydın, babasının görevi nedeniyle 1999 yılında ailesiyle Ankara'ya taşındı. Babasının Türk Silahlı Kuvvetleri'nde uzman çavuş olarak görev yapması, Aydın'ın küçük yaşlardan itibaren askerlik mesleğini yakından tanımasını sağladı. Aydın, çocukluk hayalini şu sözlerle anlattı: "Çocukluğumdan itibaren hep asker olmak istedim. Babam Türk Silahlı Kuvvetleri'nde uzman çavuş olarak görev yapıyor, annem ise ev hanımı ve 2 kız kardeşim var."

ODTÜ'DEN DENİZ HARP OKULU'NA Hilal Aydın'ın kariyerindeki dönüm noktalarından biri üniversite yıllarında yaşandı. 2016 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü için İngilizce hazırlık eğitimi aldığı sırada Milli Savunma Üniversitesinin başvuru duyurularını gören Aydın, Deniz Harp Okulu'na başvurdu. 2017 yılında Deniz Harp Okulu'nda eğitimine başlayan Aydın, dört yıllık öğrenim sürecinin ardından 30 Ağustos 2021'de teğmen rütbesiyle mezun oldu.

DONANMADAKİ GÖREVLERİN ARDINDAN PİLOTAJ BAŞVURUSU Mezuniyetinin ardından TCG Gemlik'te Harekat Elektronik Yardımcı Subaylığı ve Muhabere Subaylığı görevlerini üstlenen Aydın, Güney Görev Grup Komutanlığında da Emniyet ve Kaza Önleme Subaylığı yaptı. Ancak gökyüzü onun için yeni bir hedef haline gelmişti. Aydın, 2022 yılında pilotaj alımları kapsamında uçak pilotluğu için başvuruda bulundu. Mülakat ve sınavların ardından 18'inci Ana Üs Komutanlığındaki öğrenci seçim uçuşlarını başarıyla tamamladı.