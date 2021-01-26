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26 Ocak 2021, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Dev piton nehirde yüzen adama saldırdı! Dehşet dolu anlar anbean görüntülendi Dev piton nehirde yüzen adama saldırdı! Dehşet dolu anlar anbean görüntülendi Dev piton kardeşiyle birlikte nehirde yüzen adama saldırdı. Su altından sessizce adama yaklaşan dev yılan direk bacağını sararak adamın hareket etmesini engelledi. Kardeşi adamı kıyıya çekerek abisini yılandan kurtarmaya çalıştı. O anlar ise anbean kameralara yansıdı. Giriş Tarihi: 26.01.2021 13:11 Güncelleme Tarihi: 26.01.2021 13:12
Nehirde yüzen iki kardeş hayatlarının şokunu yaşadı. Dev piton yüzen iki kardeşten birine saldırırken, ayağını sarmaya başladı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Durumu fark eden küçük kardeş abisini zorlanarak kıyıya taşıdı.
O anlar ise böyle görüntülendi.