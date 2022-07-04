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Haberler Galeri Konya'da katliam gibi kaza! Kazanın ayrıntıları ortaya çıktı | Morg önünde en acı bekleyiş

Konya'da katliam gibi kaza! Kazanın ayrıntıları ortaya çıktı | Morg önünde en acı bekleyiş

Konya'da aşırı hız nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, refüjü aşıp karşı yönden gelen ciple çarpıştı. Can pazarının yaşandığı kazada 5 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Kazanın ayrıntıları ortaya çıkarken, 5 gencin yakınları Beyşehir Devlet Hastanesı morgu önünde bekledi.

Giriş Tarihi: 04.07.2022 06:16 Güncelleme Tarihi: 04.07.2022 06:16
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Konya’da katliam gibi kaza! Kazanın ayrıntıları ortaya çıktı | Morg önünde en acı bekleyiş

Kaza, akşam saatlerinde Konya- Beyşehir kara yolunun 55'inci kilometresinde meydana geldi.

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Konya’da katliam gibi kaza! Kazanın ayrıntıları ortaya çıktı | Morg önünde en acı bekleyiş

Dilara Çoban (19) yönetimindeki 06 BCA 401 plakalı otomobil, iddiaya göre aşırı hız sonucu sürücüsünün kontrolünden çıktı. Refüjü aşın otomobil, karşı yönden gelen Koray Anık (44) yönetimindeki 35 BDP 313 plakalı ciple çarpıştı.

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Konya’da katliam gibi kaza! Kazanın ayrıntıları ortaya çıktı | Morg önünde en acı bekleyiş

Can pazarının yaşandığı kazada sürücülerden Koray Anık, kızı Ela Ceylin Anık (17) ile diğer sürücü Dilara Çoban ve yanındaki Ayşenur Boncuk (17) yaralandı.

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Konya’da katliam gibi kaza! Kazanın ayrıntıları ortaya çıktı | Morg önünde en acı bekleyiş

Çoban'ı aracındaki Muammer Tan (22), Veli Büyükaydın (21), Sait Belgemen (22), Şevval Karabulut (15) ve Nisanur Karabulut (17) ise olay yerinde yaşamını yitirdi.

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Konya’da katliam gibi kaza! Kazanın ayrıntıları ortaya çıktı | Morg önünde en acı bekleyiş

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazayı duyup olay yerine gelen ölenlerin yakınları sinir krizi geçirdi. Yaralı 4 kişi kentteki hastanelere kaldırıldı. Ölen 5 kişinin cansız bedeni otopsi için Beyşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.