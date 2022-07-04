04 Temmuz 2022, Pazartesi
Konya'da katliam gibi kaza! Kazanın ayrıntıları ortaya çıktı | Morg önünde en acı bekleyiş
Konya'da aşırı hız nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, refüjü aşıp karşı yönden gelen ciple çarpıştı. Can pazarının yaşandığı kazada 5 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Kazanın ayrıntıları ortaya çıkarken, 5 gencin yakınları Beyşehir Devlet Hastanesı morgu önünde bekledi.
Giriş Tarihi: 04.07.2022 06:16 Güncelleme Tarihi: 04.07.2022 06:16
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