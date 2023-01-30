30 Ocak 2023, Pazartesi
Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri projesinin ilk görüntüleri ortaya çıktı! Dev proje mayısta açılıyor
İstanbul Arnavutköy'de yaşlılar için inşa edilen Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri, tamamlanmak üzere. Darülaceze'nin misyonunu gelecek nesillere aktarmak amacıyla hazırlanan Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri projesinin temelini geçen yıl mayıs ayında Başkan Recep Tayyip Erdoğan attı. Cumhurbaşkanı Danışmanı ve Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci, Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri'nden kaba inşaatın bittiğini gösteren ilk görüntülerini paylaşıp projenin detaylarını anlattı.
Giriş Tarihi: 30.01.2023 07:32 Güncelleme Tarihi: 30.01.2023 07:32
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