Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri projesinin ilk görüntüleri ortaya çıktı! Dev proje mayısta açılıyor

'Ecdattan bize kalmış şu anki Darülaceze'yi aşacak, sizin yaptığınız diğer eserlere de eş değerde olacak, bu alanda bir projeyi sürmez misiniz?' deyince Başkan Erdoğan hemen talimat vererek 'İstanbul'da Avrupa ve Anadolu yakasında iki yer tespit ediyoruz.



