ABD’li kardeşler milyonlarca doların peşinde! Miras savaşında 2. perde

Ünlü işadamı 69 yaşındaki Kasım Pırlant kalp krizi sonucu yaşamını yitirmişti. Türkiye ve ABD'de milyonlarca dolar yatırımları, AVM'leri bulunan işadamının vefatının ardından ortalık miras yüzünden birbirine girdi. Pırlant'ın İzmir 25. Noterliği'nde 12 Haziran 2012'de yapılan vasiyetnameye göre tüm mal varlığını eski eşi Tülay Duygulu Pırlant'a bırakmasının sonra babalık davası açan ABD'li kardeşler Henry Kevin ve Candice Jackson da mirasın peşine düştü. Babalık davası için alınan DNA örneklerinin sonucu beklenirken, Jackson kardeşler İzmir 3. Sulh Hukuk Mahkemesi'nde Kasım Pırlant'ın 6 kardeşine tereke tespit davası açtı. İşte ayrıntılari...