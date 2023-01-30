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ABD’li kardeşler milyonlarca doların peşinde! Miras savaşında 2. perde

Ünlü işadamı 69 yaşındaki Kasım Pırlant kalp krizi sonucu yaşamını yitirmişti. Türkiye ve ABD'de milyonlarca dolar yatırımları, AVM'leri bulunan işadamının vefatının ardından ortalık miras yüzünden birbirine girdi. Pırlant'ın İzmir 25. Noterliği'nde 12 Haziran 2012'de yapılan vasiyetnameye göre tüm mal varlığını eski eşi Tülay Duygulu Pırlant'a bırakmasının sonra babalık davası açan ABD'li kardeşler Henry Kevin ve Candice Jackson da mirasın peşine düştü. Babalık davası için alınan DNA örneklerinin sonucu beklenirken, Jackson kardeşler İzmir 3. Sulh Hukuk Mahkemesi'nde Kasım Pırlant'ın 6 kardeşine tereke tespit davası açtı. İşte ayrıntılari...

Giriş Tarihi: 30.01.2023 10:34 Güncelleme Tarihi: 30.01.2023 10:34
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İzmirli emlak kralının ölümünün ardından ortalık karıştı! ABD’li kardeşler milyonlarca doların peşinde

Kasım Pırlant, geçen 27 Aralık'ta rahatsızlanınca yakınları tarafından Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı.

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İzmirli emlak kralının ölümünün ardından ortalık karıştı! ABD’li kardeşler milyonlarca doların peşinde

69 yaşındaki Pırlant doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayata gözlerini yumdu. Pırlant'ın ölümü ailesini ve sevenlerini yasa boğdu.

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İzmirli emlak kralının ölümünün ardından ortalık karıştı! ABD’li kardeşler milyonlarca doların peşinde

Pırlant, İzmir Alsancak Hocazade Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından ABD'nin Şikago kentinde gözyaşlarıyla toprağa verildi.

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İzmirli emlak kralının ölümünün ardından ortalık karıştı! ABD’li kardeşler milyonlarca doların peşinde

Kasım Pırlant, 11 sene önce kazada vefat eden oğlu Zafer Pırlant'ın Şikago'daki mezarının yanına defnedildi.

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İzmirli emlak kralının ölümünün ardından ortalık karıştı! ABD’li kardeşler milyonlarca doların peşinde

TÜM MALLARINI ESKİ EŞİNE BIRAKTI

Sabah'ın haberine göre, ünlü işadamı Kasım Pırlant'ın vefatından 11 sene önce yazdığı vasiyetname ortaya çıkmıştı. Emlak kralı Pırlant'ın 12 Haziran 2012'de İzmir 25. Noterliği 'ne başvurarak vasiyetname düzenlenmesini istedi.