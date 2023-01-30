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Tavşan deliği sandılar ama gerçek çok farklı çıktı 🐇 İçerisini görünce gözlerine inanamadılar

Tavşan deliği sanılan yer öyle bir yer çıktı ki görenler gözlerine inanamadı. Dışarıdan bakıldığında tavşanların yuva için açtığı delik gibi görünüyor olsa da aslında içine girildiğinde dev bir mağara var. Tavşan deliği boyutundaki bu küçük delik 700 yıllı gizli yeraltı sığınağına ortaya çıkardı.

Giriş Tarihi: 30.01.2023 06:01 Güncelleme Tarihi: 30.01.2023 06:01
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Tavşan deliği sandılar ama gerçek çok farklı çıktı 🐇 İçerisini görünce gözlerine inanamadılar

Dışarıdan bakıldığında tavşanların açtığı delikler gibi görünüyor olsa da aslında içine girildiğinde dev bir mağara var. Tavşan deliği boyutundaki bu küçük delik 700 yıllık gizli yeraltı sığınağı The Caynton Mağarası'nın girişi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Tavşan deliği sandılar ama gerçek çok farklı çıktı 🐇 İçerisini görünce gözlerine inanamadılar

Minik bir tavşan deliği gibi görünen delik, aslında beklenmedik bir manzaraya açılan kapı.

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Tavşan deliği sandılar ama gerçek çok farklı çıktı 🐇 İçerisini görünce gözlerine inanamadılar

Tıpkı Alice'in sihirli bir harikalar diyarına geçtiği tünel gibi... İşte İngiltere'nin Shropshire kentinde yer alan gizemli mağara The Caynton Mağarası...

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Tavşan deliği sandılar ama gerçek çok farklı çıktı 🐇 İçerisini görünce gözlerine inanamadılar
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Tavşan deliği sandılar ama gerçek çok farklı çıktı 🐇 İçerisini görünce gözlerine inanamadılar