Tavşan deliği sandılar ama gerçek çok farklı çıktı 🐇 İçerisini görünce gözlerine inanamadılar

Tavşan deliği sanılan yer öyle bir yer çıktı ki görenler gözlerine inanamadı. Dışarıdan bakıldığında tavşanların yuva için açtığı delik gibi görünüyor olsa da aslında içine girildiğinde dev bir mağara var. Tavşan deliği boyutundaki bu küçük delik 700 yıllı gizli yeraltı sığınağına ortaya çıkardı.