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Damadın kardeşine yangın tüpleriyle saldırdılar! Eğlence değil işkence

Antalya'da bir düğünde damadın erkek kardeşine yapılan, köpüklü ve yangın tüplü müdahale görenleri şaşırttı. Dakikalarca şampuan, su ve yangın tüplü çeşitli şakalara maruz kalan damadın kardeşi sandaleyeden kalkmadı.

Giriş Tarihi: 19.07.2021 14:27 Güncelleme Tarihi: 19.07.2021 15:19
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Damadın kardeşine yangın tüpleriyle saldırdılar! Eğlence değil işkence
Damadın kardeşine yangın tüpleriyle saldırdılar! Eğlence değil işkence

Antalya'nın Kepez ilçesi Habipler Mahallesi'nde yaşayan Sezer Dündar'ın düğünü renkli görüntülere sahne oldu. Halayların çekildiği katılımcıların doyasıya eğlendiği düğünde geleneklere göre bu kez damat değil, kardeşi işkenceye maruz kaldı.

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Damadın kardeşine yangın tüpleriyle saldırdılar! Eğlence değil işkence
Damadın kardeşine yangın tüpleriyle saldırdılar! Eğlence değil işkence

YANGIN TÜPÜYLE ÜZERİNE KÖPÜK SIKILDI

Düğün yerinin ortasındaki bir sandalyeye oturtulan damadın kardeşi Özcan Dündar, başına önce su döküldü sonra şampuanla köpürtüldü.

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Damadın kardeşine yangın tüpleriyle saldırdılar! Eğlence değil işkence
Damadın kardeşine yangın tüpleriyle saldırdılar! Eğlence değil işkence

Dakikalarca yüzü ve başı köpük içinde kalan Dündar'ın sürekli olarak üzerine bidonlarla su döküldü. Daha sonra köpükleri yıkanan gencin yüzüne cerrahi maske takıldı ve yangın tüpüyle üzerine köpük sıkıldı.

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Damadın kardeşine yangın tüpleriyle saldırdılar! Eğlence değil işkence
Damadın kardeşine yangın tüpleriyle saldırdılar! Eğlence değil işkence

İŞKENCEYİ ANDIRAN EĞLENCE

Dündar'ın ardından yine başına şampuan dökülerek suyla yıkanmaya devam edildi. İşkenceyi andıran eğlence yaklaşık yarım saat devam etti. Tüm bu görüntüler katılımcıların cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Damadın kardeşine yangın tüpleriyle saldırdılar! Eğlence değil işkence
Damadın kardeşine yangın tüpleriyle saldırdılar! Eğlence değil işkence