19 Temmuz 2021, Pazartesi
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Damadın kardeşine yangın tüpleriyle saldırdılar! Eğlence değil işkence
Antalya'da bir düğünde damadın erkek kardeşine yapılan, köpüklü ve yangın tüplü müdahale görenleri şaşırttı. Dakikalarca şampuan, su ve yangın tüplü çeşitli şakalara maruz kalan damadın kardeşi sandaleyeden kalkmadı.
Giriş Tarihi: 19.07.2021 14:27 Güncelleme Tarihi: 19.07.2021 15:19
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Damadın kardeşine yangın tüpleriyle saldırdılar! Eğlence değil işkence
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Damadın kardeşine yangın tüpleriyle saldırdılar! Eğlence değil işkence
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Damadın kardeşine yangın tüpleriyle saldırdılar! Eğlence değil işkence
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Damadın kardeşine yangın tüpleriyle saldırdılar! Eğlence değil işkence
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Damadın kardeşine yangın tüpleriyle saldırdılar! Eğlence değil işkence