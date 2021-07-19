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Beykoz'da tırtıl istilası! Örümcek ağı gibi her yeri sardı

Beykoz Akbaba Mahallesi'nde tırtıl istilası yaşanıyor. Yaklaşık bir ay önce yoğun şekilde görülmeye başlayan tırtıllar mahalle sakinlerinin iddiasına göre önce meyve ve fındık ağaçlarını kuruttu, şimdi de bağ bahçede ekili ürünlere dadandı. Bir örümcek ağı gibi ağaçları saran tırtılların kozaları ise ilginç bir görüntü oluşturuyor. Mahalleli tırtıldan kurtulmak için kendi imkanlarıyla bahçelerini ilaçlamaya çalışıyor. Bahçesinde ve evinin duvarlarında tırtıl saran Fatma Kılıç, "Bizim bu duvarlar hep bembeyaz kurt sarıyor. Camı, kapıyı açamıyorum. Kurtlar yedi bizi, bir şey başaramıyoruz." dedi.

Giriş Tarihi: 19.07.2021 13:04 Güncelleme Tarihi: 19.07.2021 13:23
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Beykoz'da tırtıl istilası! Örümcek ağı gibi her yeri sardı

Beykoz'un Akbaba Mahallesi yaklaşık 1 aydır tırtıl istilasıyla uğraşıyor. Neredeyse mahallenin tamamında yaşayanların evlerinin bahçesi, bostanı ve meyve ağaçları bulunuyor.

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Beykoz'da tırtıl istilası! Örümcek ağı gibi her yeri sardı

Bahçe içindeki bir iki katlı evlerin duvarlarında bile tırtıllar geziyor. Bölgede bulunan meyve ve fındık ağaçları tırtıllar tarafından sarılmış durumda.

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Beykoz'da tırtıl istilası! Örümcek ağı gibi her yeri sardı

Tırtılların yapraklarını yediği ağaçların kuruduğu da görülüyor. Bir örümcek ağı gibi ağaçları saran tırtılların kozaları ise ilginç bir görüntü oluşturuyor.

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Beykoz'da tırtıl istilası! Örümcek ağı gibi her yeri sardı

Bölgede yaşayanlar ağaçlardan sonra ekinlere, lahanalara da tırtılların dadandığını belirtiyor.

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Beykoz'da tırtıl istilası! Örümcek ağı gibi her yeri sardı

Mahallenin muhtarı Yüksel Kılıç ise durumu Beykoz İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bildirdiğini belirterek, izin verilen ilaçlarla bahçelerini kendileri ilaçlayarak durumla baş etmeye çalıştıklarını anlattı.