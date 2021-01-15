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15 Ocak 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Cuma mesajları 2021: Hiç duyulmamış en yeni resimli ve en güzel cuma mesajları burada! Hayırlı Cumalar Cuma mesajları 2021: Hiç duyulmamış en yeni resimli ve en güzel cuma mesajları burada! Hayırlı Cumalar
Cuma mesajları, her hafta olduğu gibi bu hafta da en çok tercih edilen paylaşım araçlarından biri olarak ön plana çıkıyor. İslam alemi mübarek cuma günüde birbirlerinin cumasını tebrik etmek için güzel mesaj araştırıyorlar. 2021 yılına özel hiç duyulmamış en yeni resimli cuma mesajları içeriğini sayfamızda derledik. İşte sevdiklerinize, eşinize ve dostunuza gönderebileceğiniz en güzel ve anlamlı cuma mesajları...
Giriş Tarihi: 15.01.2021 09:18 Güncelleme Tarihi: 15.01.2021 09:18
Cuma mesajları ile sevdiklerinizin cumasını kutlayın... Cuma mesajları, Müslümanların kaynaşmaları açısından önemli bir gün olan cuma gününde güzel bir paylaşım aracı olacaktır. Yurt genelinde camiler cuma namazı için hazırlanırken, sosyal medyada cuma mesajı paylaşımları ön plana çıkıyor. Bizde bu mübarek güne özel en yeni cuma mesajlarını sayfamızda bir araya getirdi. İşte hiç duyulmamış en yeni resimli ve en güzel 2021 cuma mesajları...
GALERİ DEVAM EDİYOR CUMA MESAJLARI 2021
* Rabbim sen kalbi kırıkların sığınağı, yolda kalmışların yoldaşı, sen yalnızlığıma arkadaş olan ve tüm gönüllerin dert ortağısın. beni benden uzağa at, senden uzağa atma. Cumanız Mübarek Olsun.
* Cumayı Cuma yapın, Yalnız Allaha inanın, Cumayı idrak edip, Ondan fazilet kapın Cumanız kutlu olsun
* Yüksek makamlar yüksek tepeler gibidir koşarak çıkanlar nefes darlığı hisseder Hayırlı Cumalar
* Önce yollar uzanır hakka yürümek için, tomurcuklar güller açar onu görmek için, dua eden biri var senin için. sende dua et Allaj için. Cumanız Mübarek Olsun.
* Cuma günü geldiği için sevinen bir mümine,kıyamete kadar hergün,o kadar sevap verilir ki,adedini Allah'u Teala bilir.' Cumamız Mubarek olsun inşallah.
* Cuma günleri,duanın kabul olacağı bir an vardırCuma'nın gündüzü,gecesinden daha kıymetlidir Allah Cumamızı ve ettiğimiz duaları kabul etsin inşallah.
* Her derde bir deva bulunur ancak ahlaksızlık illetini iyi edecek bir deva yoktur Hayırlı Cumalar
* Cuma günü, iyiliklerin hazinesidir ve güzel şeylerin menbaıdır.' Allah Cumanızı Kabul ve Mübarek Eylesin..