Koronavirüste vaka sayısı böyle artıyor! Türkiye'de 1 Haziran'dan itibaren kontrollü olarak yeni normal hayata geçiş yapılırken, alınan tedbirlere yeterince uyulmadığı için koronavirüs vaka sayısında beklenen düşüş olmadı. Uyarılara rağmen maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarını göz ardı eden vatandaşlar sebebiyle vaka sayılarında artış sürüyor. Giriş Tarihi: 26.06.2020 08:57 Güncelleme Tarihi: 26.06.2020 09:01
Türkiye'de koronavirüsle sürdürülen başarılı mücadele sonrası 1 Haziran'daki normalleşme adımlarından sonra maske ve mesafe kuralının ihlal edilmesi, park, bahçe, pazar yerleri ve caddelerde yaşanan yığılmalar, koronavirüs vakalarının artmasına sebep oldu.
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İstanbul başta olmak üzere, büyükşehirlerden memleketlerine gidenlerin dikkatsizliği de virüsü Anadolu illerine yaydı. Sadece bu değil, vatandaşların uyarılara rağmen yaptıkları ziyaretler de vakalarda artışa neden oldu.
KAYMAKAMA İHBAR ETTİLER
Dün yaşanan 3 olayda vaka artışının sebepleri bir kez daha görüldü. İstanbul'da bir şirkette çalışan 16 işçi, Van'ın Muradiye ilçesine bağlı Topuzarpa Mahallesi'ne gelmek için yola çıktı. Bu sırada rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan işçilerden birinin Kovid-19 testi pozitif çıkınca, diğer işçilere de test yapıldı.
Testi pozitif çıkan işçi hastanede tedavi altına alındı, diğer işçiler de bir gün sonra çıkacak test sonuçlarını beklemeden minibüse binerek Van'a hareket etti. Yapılan araştırmada minibüsteki 5 işçinin daha test sonucunun pozitif çıktığı belirlenince yol güzergahındaki güvenlik birimlerine haber verildi.
İşçileri taşıyan minibüs, Bolu'nun Gerede ilçesinde gerekli tedbirler alınarak durduruldu. Sağlık ekipleri araçta bulunan ve testleri pozitif çıkan işçileri hastaneye sevk etti, diğer işçiler de güvenlik güçlerinin kontrolü altında İstanbul'a gönderildi.