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Haberler Galeri Cuma MESAJLARI 01 EYLÜL 2023 | En güzel anlamlı, farklı, dualı, ayetli, kısa, uzun Cuma tebrik mesajları! WhatsApp, Instagram, Facebook...

Cuma MESAJLARI 01 EYLÜL 2023 | En güzel anlamlı, farklı, dualı, ayetli, kısa, uzun Cuma tebrik mesajları! WhatsApp, Instagram, Facebook...

Mübarek Cuma günlerindeki geleneksel Cuma mesajları, 01 Eylül Cuma günü için de vatandaşlar arasında yoğun bir arayışın ve paylaşımın merkezinde bulunuyor. Bu özel günlerde insanlar, sevdiklerine en güzel dilekleri ve duaları iletmek için araştırmalar yapıyor. İşte en güzel anlamlı, farklı, dualı, ayetli, kısa, uzun Cuma tebrik mesajları!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.09.2023 07:10 Güncelleme Tarihi: 01.09.2023 07:10
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Cuma MESAJLARI 01 EYLÜL 2023 | En güzel anlamlı, farklı, dualı, ayetli, kısa, uzun Cuma tebrik mesajları! WhatsApp, Instagram, Facebook...

Mübarek Cuma günlerindeki geleneksel Cuma mesajları, 01 Eylül Cuma günü için de vatandaşlar arasında yoğun bir arayışın ve paylaşımın merkezinde bulunuyor. Bu özel günlerde insanlar, sevdiklerine en güzel dilekleri ve duaları iletmek için araştırmalar yapıyor. İşte en güzel anlamlı, farklı, dualı, ayetli, kısa, uzun Cuma tebrik mesajları!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Cuma MESAJLARI 01 EYLÜL 2023 | En güzel anlamlı, farklı, dualı, ayetli, kısa, uzun Cuma tebrik mesajları! WhatsApp, Instagram, Facebook...

* Gökten ne yağdı da yer kabul etmedi. Toprağa ne ekildi de bitmedi. Bu Dünya'ya kim geldi de gitmedi. Hangi dert hangi sıkıntı bitmedi. Allah'ın rahmeti, mağfireti kime yetmedi. Kim Allah dedi de O yetişmedi. Kim gizli gizli yalvardı da O işitmedi. Kim Rabbim dedi de O buyur kulum demedi.

* Rabbimizin buyur kulum hitabıyla müşerref olanlardan olmamız dileğiyle... Hayırlı Cumalar.

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Cuma MESAJLARI 01 EYLÜL 2023 | En güzel anlamlı, farklı, dualı, ayetli, kısa, uzun Cuma tebrik mesajları! WhatsApp, Instagram, Facebook...

* Allah yolundan ayrılmayalım ne kadar sabrınızı zorlasalar karşılarında gene sabır bulacaklardır hayırlı cumalar...

* Allah'ım, bu mübarek cuma günü hürmetine milletimizi terör illetinden muhafaza eyle! Cumanız mübarek olsun...

* Lailahe illallah kalbimizi karartma, rizkimizi azaltma, kabrimizi, daraltma, senden baska kapi aratma, muhannete muhtaç etme

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Cuma MESAJLARI 01 EYLÜL 2023 | En güzel anlamlı, farklı, dualı, ayetli, kısa, uzun Cuma tebrik mesajları! WhatsApp, Instagram, Facebook...

* Allah'ın Selamı Rahmeti, Bereketi üzerimize olsun! Günümüz aydın Cumamız Mübarek Olsun! Hayırlı Cumalar.

* Gökten ne yağdı da yer kabul etmedi. Toprağa ne ekildi de bitmedi. Bu Dünya'ya kim geldi de gitmedi. Hangi dert hangi sıkıntı bitmedi. Allah'ın rahmeti, mağfireti kime yetmedi. Kim Allah dedi de O yetişmedi. Kim gizli gizli yalvardı da O işitmedi. Kim Rabbim dedi de O buyur kulum demedi.

* Rabbimizin buyur kulum hitabıyla müşerref olanlardan olmamız dileğiyle... Hayırlı Cumalar.

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Cuma MESAJLARI 01 EYLÜL 2023 | En güzel anlamlı, farklı, dualı, ayetli, kısa, uzun Cuma tebrik mesajları! WhatsApp, Instagram, Facebook...

* Allah yolundan ayrılmayalım ne kadar sabrınızı zorlasalar karşılarında gene sabır bulacaklardır hayırlı cumalar...

* Allah'ım, bu mübarek cuma günü hürmetine milletimizi terör illetinden muhafaza eyle! Cumanız mübarek olsun...

* Rabbim, sevginle dopdolu yüreklerle sana kavuşmayı ve sevdiklerimizle sonsuzlukta buluşmayı nasip eyle, amin. Hayırlı Cumalar.