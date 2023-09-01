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CHP'li belediye vatandaşı susuzluğa mahkum etti! Yaz sıcağında tankerlerle su taşıdılar

Türkiye'nin en gözde tatil bölgelerinden olan Marmaris'te vatandaşın CHP'li belediye ile imtihanı bitmek bilmiyor. Su çilesine bir türlü çözüm bulunamayan ilçede, yazın ortasında vatandaşın su ihtiyacı tankerlerle giderilmeye çalışılıyor. Vatandaş Muğla Büyükşehir Belediyesine defalarca dilekçe verirken, CHP'li belediye ise bu çağrıya adeta kulaklarını tıkadı.

Giriş Tarihi: 01.09.2023 08:46 Güncelleme Tarihi: 01.09.2023 08:46
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CHP’li belediye vatandaşı susuzluğa mahkum etti! Yaz sıcağında tankerlerle su taşıdılar

Muğla'nın, tatil cenneti ilçesi Marmaris'te, Atatürk Barajı'nın ortalama doluluğu yüzde 70 iken kırsal mahalleler susuzluk çekiyor. Bazı mahallelere de hala su şebekesi döşenemedi.

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CHP’li belediye vatandaşı susuzluğa mahkum etti! Yaz sıcağında tankerlerle su taşıdılar

Yıllardır bir türlü çare bulunamayan su sıkıntısı, kırsal mahallelerde çileye dönüştü. Marmaris'e 10 kilometre mesafedeki Hisarönü Mahallesi Değirmenyanı Kaledibi mevkiinde, vatandaşların musluğundan aylardır su akmıyor.

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CHP’li belediye vatandaşı susuzluğa mahkum etti! Yaz sıcağında tankerlerle su taşıdılar

30'a yakın hanede şebeke suyu yok. 21. yüzyılda susuzluk çeken köylülerin, ihtiyacını giderdiği kuyularda da su tükendi. Temel ihtiyaçlarını bile gideremeyen köylülerin bahçelerindeki meyve ve sebzeler kurudu.

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CHP’li belediye vatandaşı susuzluğa mahkum etti! Yaz sıcağında tankerlerle su taşıdılar

BÜYÜKŞEHİR KULAK TIKADI
Susuzluktan kırılan köylüler, Muğla Büyükşehir Belediyesine defalarca dilekçe verdi. Belediye ise köylülerin yardım çağrısına kulak tıkadı.

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CHP’li belediye vatandaşı susuzluğa mahkum etti! Yaz sıcağında tankerlerle su taşıdılar

Yetkililerden umudu kesen köylüler, traktör kiralayıp haftanın belli günlerinde tankerle su getirterek ihtiyaçlarını gidermeye çalıştı.