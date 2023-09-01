CHP'li belediye vatandaşı susuzluğa mahkum etti! Yaz sıcağında tankerlerle su taşıdılar

Türkiye'nin en gözde tatil bölgelerinden olan Marmaris'te vatandaşın CHP'li belediye ile imtihanı bitmek bilmiyor. Su çilesine bir türlü çözüm bulunamayan ilçede, yazın ortasında vatandaşın su ihtiyacı tankerlerle giderilmeye çalışılıyor. Vatandaş Muğla Büyükşehir Belediyesine defalarca dilekçe verirken, CHP'li belediye ise bu çağrıya adeta kulaklarını tıkadı.