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Balıkçılar 'vira bismillah' diyerek denize açıldı! Yurdun dört bir yanında ilk balıklar tutuldu! İşte o kareler...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdeyi vermesiyle 1 Eylül itibarıyla denizlerde av yasağı sona erdi. Türkiye'nin dört bir yanında 'vira bismillah' diyen balıkçılar havai fişek eşliğinde denize açıldı ve ilk balıklarını tutmalarını başladı. İşte Türkiye'nin dört bir yanından görüntüler…

Giriş Tarihi: 01.09.2023 05:05 Güncelleme Tarihi: 01.09.2023 05:18
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Balıkçılar ’vira bismillah’ diyerek denize açıldılar! Yurdun dört bir yanında ilk balıklar tutuldu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, su ürünleri av sezonunun açılışı ile birlikte, 4,5 aylık hasretin sona erdiğini, Karadeniz, Marmara ve Ege Denizi'nde gırgır ve trol yöntemiyle avcılık yapacak balıkçıların ağlarının mavi sularla buluşacağını dile getirmişti.

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Balıkçılar ’vira bismillah’ diyerek denize açıldılar! Yurdun dört bir yanında ilk balıklar tutuldu

İLK BALIKLAR TUTULMAYA BAŞLANDI

1 Eylül itibarıyla denizlerde av yasağının sona erdi. Türkiye'nin dört bir yanından 'Vira Bismillah' diyen balıkçılar havai fişek eşliğinde denize açıldı ve ilk balıklarını tutmalarını başladı.

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Balıkçılar ’vira bismillah’ diyerek denize açıldılar! Yurdun dört bir yanında ilk balıklar tutuldu

İşte Türkiye'nin dört bir yanından görüntüler…

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Balıkçılar ’vira bismillah’ diyerek denize açıldılar! Yurdun dört bir yanında ilk balıklar tutuldu
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Balıkçılar ’vira bismillah’ diyerek denize açıldılar! Yurdun dört bir yanında ilk balıklar tutuldu