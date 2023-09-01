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7 günde ağrıları şıp diye kesiyor! İbn-i Sina'nın yüzyıllar önceki tarifi! O yağı eritip dizlerinize sürerseniz...

Diz ağrısı, birçok kişinin karşılaştığı rahatsız edici bir sorundur. İlerleyen yaş, travma, aşırı kilo, spor yaralanmaları ve hatta tümörler gibi bir dizi farklı faktör nedeniyle ortaya çıkabilir. Her birinin tedavi süreci farklılık göstermekle birlikte, tıbbın babası olarak bilinen İbn-i Sina, tarih boyunca sağlık konularında önemli önerilerde bulunmuş bir isim olarak diz ağrılarına karşı doğal bir çözüm sunmuştur. İşte diz ağrılarını yok eden en etkili yöntem yöntem...

Giriş Tarihi: 01.09.2023 09:27
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7 günde ağrıları şıp diye kesiyor! İbn-i Sina’nın yüzyıllar önceki tarifi! O yağı eritip dizlerinize sürerseniz...

Tıp tarihinin en önemli isimlerinden biri olan İbn-i Sina, sağlık alanındaki çalışmalarıyla sadece kendi zamanına değil, günümüze de ışık tutan bir bilim insanıdır. İslam tıbbının öncülerinden biri olarak kabul edilen İbn-i Sina, çeşitli hastalıkların tedavisi üzerine yazdığı eserlerle tanınırken, özellikle diz ağrılarına karşı sunduğu çözüm, günümüzde de ilgi görüyor. İşte, diz ağrısını kesen yöntem...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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7 günde ağrıları şıp diye kesiyor! İbn-i Sina’nın yüzyıllar önceki tarifi! O yağı eritip dizlerinize sürerseniz...

Sağlıklı yağlar, vücut fonksiyonlarının daha düzgün çalışması için oldukça önemli bir yere sahiptir. Bu sağlıklı yağlardan biri de kuyruk yağıdır.

Hayvansal yağlar arasında koku ve tat olarak en ağır olanı kuyruk yağıdır. Bu nedenle tüketilme oranı da oldukça azdır.

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7 günde ağrıları şıp diye kesiyor! İbn-i Sina’nın yüzyıllar önceki tarifi! O yağı eritip dizlerinize sürerseniz...

Ancak bu yağ, ağır kokusu ve tadı nedeniyle çoğu kimse tarafından tercih edilmese de etkileriyle adeta mucizeler yaratıyor. Miktarına dikkat edilerek tüketilmesi uzmanlar tarafından da tavsiye ediliyor.

Yapılan araştırmalar, hayvansal yağlar arasında en sağlıklısı olduğu belirlenen kuyruk yağı içerisinde omega yağ asitleri, potasyum, kalsiyum ve demir barındırdığını ortaya koymuştur.

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7 günde ağrıları şıp diye kesiyor! İbn-i Sina’nın yüzyıllar önceki tarifi! O yağı eritip dizlerinize sürerseniz...

Halk arasında don yağı ya da iç yağ olarak da bilinen kuyruk yağı özellikle Anadolu illerinde yemeklere tat vermesi için koyulur.

Gençlik yıllarında yeterli miktarda kuyruk yağı tüketen kişilerde yaşlılıkta daha az eklem rahatsızlığı görüldüğü bilinmektedir.

Özellikle diz ağrısı, eklem sıvısı ve kıkırdak erimesi rahatsızlığı yaşayanlar için kuyruk yağı tavsiyesi tıp alimi İbni-i Sina tarafından da reçete edilmiştir.

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7 günde ağrıları şıp diye kesiyor! İbn-i Sina’nın yüzyıllar önceki tarifi! O yağı eritip dizlerinize sürerseniz...

NOT: En uygun tedavi yöntemi için kullanmadan önce mutlaka doktorunuza danışınız.