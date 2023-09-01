01 Eylül 2023, Cuma
7 günde ağrıları şıp diye kesiyor! İbn-i Sina'nın yüzyıllar önceki tarifi! O yağı eritip dizlerinize sürerseniz...
Diz ağrısı, birçok kişinin karşılaştığı rahatsız edici bir sorundur. İlerleyen yaş, travma, aşırı kilo, spor yaralanmaları ve hatta tümörler gibi bir dizi farklı faktör nedeniyle ortaya çıkabilir. Her birinin tedavi süreci farklılık göstermekle birlikte, tıbbın babası olarak bilinen İbn-i Sina, tarih boyunca sağlık konularında önemli önerilerde bulunmuş bir isim olarak diz ağrılarına karşı doğal bir çözüm sunmuştur. İşte diz ağrılarını yok eden en etkili yöntem yöntem...
Giriş Tarihi: 01.09.2023 09:27
- 1
- 12
- 2
- 12
- 3
- 12
- 4
- 12
- 5
- 12