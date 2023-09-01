7 günde ağrıları şıp diye kesiyor! İbn-i Sina’nın yüzyıllar önceki tarifi! O yağı eritip dizlerinize sürerseniz...

Sağlıklı yağlar, vücut fonksiyonlarının daha düzgün çalışması için oldukça önemli bir yere sahiptir. Bu sağlıklı yağlardan biri de kuyruk yağıdır.

Hayvansal yağlar arasında koku ve tat olarak en ağır olanı kuyruk yağıdır. Bu nedenle tüketilme oranı da oldukça azdır.