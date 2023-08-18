Cuma mesajları ayetli 2023 | En güzel, anlamlı, kısa, farklı, resimli, dualı Cuma mesajları! WHATSAPP, INSTAGRAM, FACEBOOK kutlama sözleri...
Geleneğin güzellikleriyle dolu Cuma günü mesajları, her hafta olduğu gibi bu hafta da en çok arananlar arasında yer alıyor. Vatandaşlar, sevdiklerinin Cuma gününü tebrik etmek ve dualarını iletmek için internet üzerinde en yeni ve anlamlı cuma mesajlarını araştırıyor. 2023'e özel olarak hazırlanan en yeni ve özgün cuma mesajları, birbirinden farklı tasarımlarla ve anlamlı içeriklerle sayfamızda yer alıyor. İşte sosyal medyada sevdiklerinizle paylaşabileceğiniz kutlama mesajları...
Giriş Tarihi: 18.08.2023
07:53
Müslümanların manevi coşkusunu bir araya getiren ve İslam alemi için özel bir anlam taşıyan Cuma günü, her hafta olduğu gibi yine sevgi, dua ve tebriklerle dolup taşıyor. Bu mübarek günde, Müslümanlar birbirlerinin cumasını tebrik ederek kaynaşıyor, sevgi ve saygı bağlarını güçlendiriyorlar. Cuma'nın manevi değeri ve toplumsal birlik duygusuyla dolu olan bu gün, özel mesajlarla daha da anlam kazanıyor.
İşte sevdiklerinize, eşinize ve dostunuza gönderebileceğiniz anlamlı ve kısa resimli cuma mesajları...
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EN YENİ CUMA MESAJLARI
Ey Rabbim! Evimizden bereketi, dilimizden duayı, kalbimizden senin ve Resulünün sevgisini eksik etme. Dualarımızı kabul, ömrümüzü nurlu kıl. Amin. Hayırlı cumalar.
"Allahım! Bilerek veya bilmeyerek isledigimiz hatalarimizi, günahlarimizi bagısla. Bizlere Merhamet buyur. süphesiz Sen merhametlilerin en merhametlisisin."
Mevlana diyor ki; Dua edecek güzel bir gönlün yoksa, güzel yürekli insanlardan dua iste. Hayırlı Cumalar!
Ömrüne ömür katılsın, Gönlüne meltem saçılsın. Bu mübarek günde melekler dört yanını sarsın…Derdine derman, gönlüne iman dolsun..! Hayırlı Cumalar.
Selatü selaya yolladim Mevlaya, sen cümlemizin muradini ver gelecek Cuma'ya.
Her yeni gün Allah'ın bize bahşettiği bir cennet teklifidir. Her şey sağlam bir tevbeye bakar. Cumanız mübarek olsun...
Ey Rabbimiz! Günlerimizi geleceğimize hazırla ve hayatımızı bereketli ve mağfur kıl! Hayırlı cumalar...
Allah'ım! Efendimiz Muhammed'e, âline, ashabına ve ihvânına, Senin razı olacağın şekilde ve onun hakkını eda edecek bir surette salât ve selâm et, bize ve dinimize selâmet ver. Âmin, ey Rabbü'l-Âlemîn.
Ey gecenin sahibi.. Nasıl ki kudretinle geceyi gündüzle örtüyorsan; bizim de hatalarımızı, günahlarımızı rahmetinle ört.. Hayırlı cumalar!
Allah'ım, bu mübarek cuma günü hürmetine milletimizi terör illetinden muhafaza eyle! Cumanız mübarek olsun...
Cevahir var iken pul neye yarar, aczini bilmeyen kul neye yarar, herkes bir yol tutturmuş gidiyor, Mevlaya varmayan yol neye yarar. Hayırlı cumalar...