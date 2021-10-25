25 Ekim 2021, Pazartesi
COVID-19’a karşı bağışıklık sistemi nasıl güçlendirilir? Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu A Haber canlı yayınında açıkladı
Kimyager Prof. Dr. İbrahim Adnan Saraçoğlu A Haber ekranında yayınlanan "Canan Barlas ile Gündem" programında COVID-19'a karşı bağışıklık sistemini güçlü tutmanın yöntemlerini açıklandı.
Canlı yayında konuşan Saraçoğlu, yeni tip corona virüse karşı lektin ağırlıklı olarak beslenmeyi önerdi. Peki lektin içerikli ürünler hangileri? Yanıtı haberimizde…
Öte yandan Saraçoğlu, COVID-19 testinin pozitif çıkmasının enfekte olunmadığı anlamına geldiğini, virüsün henüz akciğerle temas etmediğini hatırlatarak bu süreçte neler yapılaması gerektiğini anlattı. Testi pozitif çıkanlara ise ada çayı tavsiyesinde bulundu.
Giriş Tarihi: 25.10.2021 01:02 Güncelleme Tarihi: 25.10.2021 01:29
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