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Haberler Galeri COVID-19’a karşı bağışıklık sistemi nasıl güçlendirilir? Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu A Haber canlı yayınında açıkladı

COVID-19’a karşı bağışıklık sistemi nasıl güçlendirilir? Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu A Haber canlı yayınında açıkladı

Kimyager Prof. Dr. İbrahim Adnan Saraçoğlu A Haber ekranında yayınlanan "Canan Barlas ile Gündem" programında COVID-19'a karşı bağışıklık sistemini güçlü tutmanın yöntemlerini açıklandı.

Canlı yayında konuşan Saraçoğlu, yeni tip corona virüse karşı lektin ağırlıklı olarak beslenmeyi önerdi. Peki lektin içerikli ürünler hangileri? Yanıtı haberimizde…

Öte yandan Saraçoğlu, COVID-19 testinin pozitif çıkmasının enfekte olunmadığı anlamına geldiğini, virüsün henüz akciğerle temas etmediğini hatırlatarak bu süreçte neler yapılaması gerektiğini anlattı. Testi pozitif çıkanlara ise ada çayı tavsiyesinde bulundu.

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 25.10.2021 01:02 Güncelleme Tarihi: 25.10.2021 01:29
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COVID-19’a karşı bağışıklık sistemi nasıl güçlendirilir? Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu A Haber canlı yayınında açıkladı

2019 yılının Aralık ayında Çin'de ortaya çıkan yeni tip corona virüs (Covid-19) dünya genelinde bugüne kadar yaklaşık 5 milyon kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. A Haber canlı yayınına katılan Kimyager Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu ise COVID-19'a karşı bağışıklığı güçlendirmek için lektin ağırlıklı beslenmeyi önerdi.

Peki lektin hangi besinlerde bulunuyor?

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COVID-19’a karşı bağışıklık sistemi nasıl güçlendirilir? Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu A Haber canlı yayınında açıkladı

En yüksek lektin içeriği baklagiller, tahıllar ve patlıcangil sebzeler gibi besinlerde bulunmaktadır.

Saraçoğlu, bağışıklık sisteminizi vitamin bakımından zengin narenciyelerle güçlendirmenin yanında, beslenmenin yanında nohut, mercimek, fasulye ve patlıcanın lektin bakımında çok faydalı olduğunu belirtti.

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COVID-19’a karşı bağışıklık sistemi nasıl güçlendirilir? Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu A Haber canlı yayınında açıkladı

"VİRÜSÜ BLOKE EDİYOR"

Bu baklagillerin COVID-19 virüsünü bloke ettiğini söyleyen Saraçoğlu, "Lektin bakımından zengin gıdalar virüsü bloke ediyor, insanı enfekte etme şansı azalıyor." dedi.

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COVID-19’a karşı bağışıklık sistemi nasıl güçlendirilir? Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu A Haber canlı yayınında açıkladı

"Mevsimler gribe karşı C vitamini bakımında zengin gıdaların tüketilmesi doğrudur" diyen Saraçoğlu, kuşburnu çayının vitamin bakımından zengin bir çay olduğunu belirterek tüketilmesini tavsiye etti.

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COVID-19’a karşı bağışıklık sistemi nasıl güçlendirilir? Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu A Haber canlı yayınında açıkladı

ODTÜ TARAFINDAN KANITLANDI

Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi'nden kimyacıların antiviral ve antibakteriyel özellikli uçucu yağların varlığı kanıtladığını hatırlatan Saraçoğlu, okaliptüs, ada çayı, lavanta ve kekiğin bu özelliklerde olduğunu söyledi.