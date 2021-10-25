COVID-19’a karşı bağışıklık sistemi nasıl güçlendirilir? Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu A Haber canlı yayınında açıkladı

2019 yılının Aralık ayında Çin'de ortaya çıkan yeni tip corona virüs (Covid-19) dünya genelinde bugüne kadar yaklaşık 5 milyon kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. A Haber canlı yayınına katılan Kimyager Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu ise COVID-19'a karşı bağışıklığı güçlendirmek için lektin ağırlıklı beslenmeyi önerdi.

Peki lektin hangi besinlerde bulunuyor?