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Haberler Galeri Akademisyeni yakan kaju sorusu! Milyoner'de 3 dakika özgeçmişini anlattı 1 dakikada elendi

Akademisyeni yakan kaju sorusu! Milyoner'de 3 dakika özgeçmişini anlattı 1 dakikada elendi

ATV'nin fenomen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümüne Akademisyen Damla Nurcan Özkılınç damga vurdu. Finans konusunda öğrencilerine dersler veren Özkılınç'ın elendiği soru ağızları açık bıraktı. Özkılınç'ın özgeçmişini 3 dakika 22 saniye boyunca anlatmasına rağmen 1 dakika 11 saniyede elenmesi dikkat çekti. İşte Milyoner tarihine geçen o olay...

Giriş Tarihi: 25.10.2021 00:24 Güncelleme Tarihi: 25.10.2021 01:36
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Akademisyeni yakan kaju sorusu! Milyoner’de 3 dakika özgeçmişini anlattı 1 dakikada elendi

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster bir kez daha milyonları ekran başına topladı.

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Akademisyeni yakan kaju sorusu! Milyoner’de 3 dakika özgeçmişini anlattı 1 dakikada elendi

Milyoner'in yeni bölümünde yarışmacıya yöneltilen ''kaju sorusu'' gündeme oturdu.

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Akademisyeni yakan kaju sorusu! Milyoner’de 3 dakika özgeçmişini anlattı 1 dakikada elendi

Akademisyen Damla Nurcan Özkılınç'a sorulan 2.000 TL'lik ikinci soru oldukça kolaydı fakat basireti bağlanan yarışmacı öyle bir cevap verdi ki! İşte o soru ve yarışmacılara yöneltilen tüm sorular...

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Akademisyeni yakan kaju sorusu! Milyoner’de 3 dakika özgeçmişini anlattı 1 dakikada elendi
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Akademisyeni yakan kaju sorusu! Milyoner’de 3 dakika özgeçmişini anlattı 1 dakikada elendi