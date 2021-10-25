25 Ekim 2021, Pazartesi
Akademisyeni yakan kaju sorusu! Milyoner'de 3 dakika özgeçmişini anlattı 1 dakikada elendi
ATV'nin fenomen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümüne Akademisyen Damla Nurcan Özkılınç damga vurdu. Finans konusunda öğrencilerine dersler veren Özkılınç'ın elendiği soru ağızları açık bıraktı. Özkılınç'ın özgeçmişini 3 dakika 22 saniye boyunca anlatmasına rağmen 1 dakika 11 saniyede elenmesi dikkat çekti. İşte Milyoner tarihine geçen o olay...
Giriş Tarihi: 25.10.2021 00:24 Güncelleme Tarihi: 25.10.2021 01:36
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