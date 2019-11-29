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Çorum'da bilim dünyasını heyecanlandıran keşif: İnsan kafatası ve üst bacak kemiği bulundu
Şapinuva antik kentinde Hitit dönemine ait olduğu düşünülen insan kafatası ve üst bacak kemiği (sol femur) bulundu. Hitit Üniversitesi Arkeoloji Bölümü ve Şapinuva Kazı Başkanı Prof. Dr. Aygül Süel, "Bu buluntu Hitit bilimine ve Hitit dünyasına çok şey kazandırarak, yeni bilgiler sunacak." ifadelerini kullandı.
Giriş Tarihi: 29.11.2019 10:20 Güncelleme Tarihi: 29.11.2019 10:22
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Çorum'da bilim dünyasını heyecanlandıran keşif: İnsan kafatası ve üst bacak kemiği bulundu
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Çorum'da bilim dünyasını heyecanlandıran keşif: İnsan kafatası ve üst bacak kemiği bulundu
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Çorum'da bilim dünyasını heyecanlandıran keşif: İnsan kafatası ve üst bacak kemiği bulundu
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Çorum'da bilim dünyasını heyecanlandıran keşif: İnsan kafatası ve üst bacak kemiği bulundu
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Çorum'da bilim dünyasını heyecanlandıran keşif: İnsan kafatası ve üst bacak kemiği bulundu