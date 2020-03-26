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EBA TV canlı izle: İlkokul, Ortaokul, Lise TRT EBA TV canlı yayın ders programı ve frekans bilgileri

EBA TV canlı yayın izle seçeneği burada! Yeni tip koronavirüs salgınını önlemek amacıyla okullarda yüz yüze eğitime ara verilmiş, 23 Mart'ta uzaktan eğitim başlamıştı. Bakan Selçuk, uzaktan eğitimin 30 Nisan'a kadar devam edeceğini açıkladı. EBA ve TRT-EBA TV üzerinden canlı yayınla uzaktan eğitim veriliyor. EBA TV İlkokul, EBA TV Ortaokul, EBA TV Lise derslerinin canlı yayın sayfalarına bu sayfa üzerinden ulaşabilirsiniz. Peki, EBA TV canlı yayın nasıl izlenir? İşte İlkokul, Ortaokul, Lise TRT EBA TV canlı yayın ders programı ve frekans bilgileri...

Giriş Tarihi: 26.03.2020 12:13 Güncelleme Tarihi: 26.03.2020 12:20
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EBA TV canlı izle: İlkokul, Ortaokul, Lise TRT EBA TV canlı yayın ders programı ve frekans bilgileri

EBA TV canlı yayın nasıl izlenir? Corona virüsü nedeniyle ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri uzaktan eğitim sistemine geçti. Bakan Selçuk tarafınan yapılan açıklamada uzaktan eğitimin 30 Nisan'a kadar uzatıldığı bildirildi. TRT-EBA TV üzerinden verilen uzaktan eğitimin ders programları da MEB tarafından paylaşıldı. Peki, EBA TV canlı yayın nasıl izlenir? İşte İlkokul, Ortaokul, Lise TRT EBA TV canlı yayın ders programı ve frekans bilgileri...

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EBA TV canlı izle: İlkokul, Ortaokul, Lise TRT EBA TV canlı yayın ders programı ve frekans bilgileri

TRT EBA TV FREKANS BİLGİLERİ

Türksat Uydu

HD: Alış Frekansı: 12084 MHZ Polarizasyon Yatay (H) Sembol Oranı: 13.750 FEC 2/3

SD: Alış Frekansı 11.916 MHZ Polarizasyon Dikey (V) Sembol Oranı: 30.000 FEX 3/4

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EBA TV canlı izle: İlkokul, Ortaokul, Lise TRT EBA TV canlı yayın ders programı ve frekans bilgileri

EBA TV CANLI YAYIN NASIL İZLENİR?

EBA TV canlı yayın izle seçeneğiyle ahaber.com.tr'de... Haberin devamında EBA TV İlkokul, EBA TV Ortaokul ve EBA TV Lise canlı yayın sayfalarına ulaşabilirsiniz.

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EBA TV canlı izle: İlkokul, Ortaokul, Lise TRT EBA TV canlı yayın ders programı ve frekans bilgileri

EBA TV İlkokul CANLI YAYIN

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EBA TV canlı izle: İlkokul, Ortaokul, Lise TRT EBA TV canlı yayın ders programı ve frekans bilgileri

EBA TV Ortaokul CANLI YAYIN