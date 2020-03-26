EBA TV canlı izle: İlkokul, Ortaokul, Lise TRT EBA TV canlı yayın ders programı ve frekans bilgileri
EBA TV canlı yayın izle seçeneği burada! Yeni tip koronavirüs salgınını önlemek amacıyla okullarda yüz yüze eğitime ara verilmiş, 23 Mart'ta uzaktan eğitim başlamıştı. Bakan Selçuk, uzaktan eğitimin 30 Nisan'a kadar devam edeceğini açıkladı. EBA ve TRT-EBA TV üzerinden canlı yayınla uzaktan eğitim veriliyor. EBA TV İlkokul, EBA TV Ortaokul, EBA TV Lise derslerinin canlı yayın sayfalarına bu sayfa üzerinden ulaşabilirsiniz. Peki, EBA TV canlı yayın nasıl izlenir? İşte İlkokul, Ortaokul, Lise TRT EBA TV canlı yayın ders programı ve frekans bilgileri...
Giriş Tarihi: 26.03.2020 12:13Güncelleme Tarihi: 26.03.2020 12:20