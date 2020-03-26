EBA TV canlı izle: İlkokul, Ortaokul, Lise TRT EBA TV canlı yayın ders programı ve frekans bilgileri

EBA TV canlı yayın nasıl izlenir? Corona virüsü nedeniyle ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri uzaktan eğitim sistemine geçti. Bakan Selçuk tarafınan yapılan açıklamada uzaktan eğitimin 30 Nisan'a kadar uzatıldığı bildirildi. TRT-EBA TV üzerinden verilen uzaktan eğitimin ders programları da MEB tarafından paylaşıldı. Peki, EBA TV canlı yayın nasıl izlenir? İşte İlkokul, Ortaokul, Lise TRT EBA TV canlı yayın ders programı ve frekans bilgileri...