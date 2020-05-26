HaberlerGaleriSon dakika: Zeytin ağaçlarını ilaçlarken tarlada öyle bir şey buldu ki... Ödül verilecek! 2 bin 200 yıllık...
Son dakika: Zeytin ağaçlarını ilaçlarken tarlada öyle bir şey buldu ki... Ödül verilecek! 2 bin 200 yıllık...
Son dakika haberi... Bursa'nın İznik ilçesinde bir çiftçi tarlasında zeytin ağaçlarını ilaçlarken Roma dönemine ait sikke buldu. İncelenen paranın değerine göre çiftçi Köken'e ödül verileceği öğrenildi.
Giriş Tarihi: 26.05.2020 14:08Güncelleme Tarihi: 26.05.2020 14:23