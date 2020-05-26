26 Mayıs 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Son dakika: Zeytin ağaçlarını ilaçlarken tarlada öyle bir şey buldu ki... Ödül verilecek! 2 bin 200 yıllık...

Son dakika: Zeytin ağaçlarını ilaçlarken tarlada öyle bir şey buldu ki... Ödül verilecek! 2 bin 200 yıllık...

Son dakika haberi... Bursa'nın İznik ilçesinde bir çiftçi tarlasında zeytin ağaçlarını ilaçlarken Roma dönemine ait sikke buldu. İncelenen paranın değerine göre çiftçi Köken'e ödül verileceği öğrenildi.

Giriş Tarihi: 26.05.2020 14:08 Güncelleme Tarihi: 26.05.2020 14:23
  • 1
  • 96
Son dakika: Zeytin ağaçlarını ilaçlarken tarlada öyle bir şey buldu ki... Ödül verilecek! 2 bin 200 yıllık...

Edinilen bilgiye göre, Abdulvahap mevkiinde sabah saatlerinde tarlasına zeytin ağaçlarını ilaçlamaya giden 37 yaşındaki Ferhat Köken bir ağacın dibinde eski bir para buldu.

  • 2
  • 96
Son dakika: Zeytin ağaçlarını ilaçlarken tarlada öyle bir şey buldu ki... Ödül verilecek! 2 bin 200 yıllık...

Üzerinde kabartmalı figürlerin olduğu parayı yanına alan Köken, İznik ilçe merkezindeki müze müdürlüğüne giderek parayı tutanak karşılığında yetkililere teslim etti.

  • 3
  • 96
Son dakika: Zeytin ağaçlarını ilaçlarken tarlada öyle bir şey buldu ki... Ödül verilecek! 2 bin 200 yıllık...

Müze müdürlüğünde görevli arkeolog tarafından incelenen eski paranın Roma dönemine ait olduğu yaklaşık 2200 yıllık olduğu öğrenildi. İncelenen paranın değerine göre çiftçi Köken'e ödül verileceği öğrenildi.

  • 4
  • 96
Son dakika: Zeytin ağaçlarını ilaçlarken tarlada öyle bir şey buldu ki... Ödül verilecek! 2 bin 200 yıllık...

TARİH FIŞKIRIYOR

Parayı bulan Ferhat Köken, "Zeytinleri ilaçlamaya geldim. Ağacın dibinde dinlenirken gözüme çarptı. Tarihi para olduğunu anladım. Müze müdürlüğüne teslim ettim. Dedikleri gibi İznik tarih kokuyor her yerden tarih fışkırıyor" şeklinde konuştu.

  • 5
  • 96
Son dakika: Zeytin ağaçlarını ilaçlarken tarlada öyle bir şey buldu ki... Ödül verilecek! 2 bin 200 yıllık...

Amerika Birleşik Devletleri'nin Michigan eyaletinde bir bir çiftçi sıra dışı bir keşfe imza attı.