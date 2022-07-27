HaberlerGaleriÇöp evden kurtarılan Cem Muhammet'in sözleri yürek yaktı: İlk kez çok iyi insanlar gördüm
Çöp evden kurtarılan Cem Muhammet'in sözleri yürek yaktı: İlk kez çok iyi insanlar gördüm
Bursa'da çöp evden kurtarılan 9 yaşındaki Cem Muhammet hayat hikayesiyle Türkiye'nin gündemine bomba gibi düştü. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde devam eden 9 yaşındaki Cem Muhammet A., hastanedeki ilk gecesini rahat bir uykuyla geçirdi. Sabah uyandığında ise "İlk kez bu kadar güzel uyudum. Burası çok temiz. İlk kez çok iyi insanlar gördüm." dedi.
Giriş Tarihi: 27.07.2022 07:44Güncelleme Tarihi: 27.07.2022 07:44