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Çöp evden kurtarılan Cem Muhammet'in sözleri yürek yaktı: İlk kez çok iyi insanlar gördüm

Bursa'da çöp evden kurtarılan 9 yaşındaki Cem Muhammet hayat hikayesiyle Türkiye'nin gündemine bomba gibi düştü. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde devam eden 9 yaşındaki Cem Muhammet A., hastanedeki ilk gecesini rahat bir uykuyla geçirdi. Sabah uyandığında ise "İlk kez bu kadar güzel uyudum. Burası çok temiz. İlk kez çok iyi insanlar gördüm." dedi.

Giriş Tarihi: 27.07.2022 07:44 Güncelleme Tarihi: 27.07.2022 07:44
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Çöp evden kurtarılan Cem Muhammet’in sözleri yürek yaktı: İlk kez çok iyi insanlar gördüm

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan "Kınalı kuzum" diye tabir ettiği Cem Muhammet'in önceki gece ve dün sabah iştahlı bir şekilde yemek yediğini anlatarak, Kuzumuz bizimle güvenli bir gece geçirdi.

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Çöp evden kurtarılan Cem Muhammet’in sözleri yürek yaktı: İlk kez çok iyi insanlar gördüm

Hemşire ve doktorlar evladı gibi yaklaşıyor. İlk defa huzurlu bir gece geçirdi. Gözlerinde bir korku yoktu. İnşallah bundan sonraki hayatı da hep güven içerisinde olur. Yemek listesini diyetisyenler hazırlıyor. Kontrollü yemesi gerekiyor. Kan tablosunda bazı sıkıntılar vardı onları düzelttik." dedi.

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Çöp evden kurtarılan Cem Muhammet’in sözleri yürek yaktı: İlk kez çok iyi insanlar gördüm

Özkan, "Kalp hızında sıkıntıları var. Onu takip ediyoruz. Sürekli hemşire ve doktorlarıyla konuşması, iletişim kurması çok güzel. Tedavisi birkaç hafta daha sürdükten sonra taburcu edeceğiz. Medikal olarak toparlayacak ama kalbindeki yaraları sarmak çok da kolay olmayacak. O anlamda destek olmak çok önemli. Sosyal hizmetlerin çok titiz bir şekilde takip edeceğine ve çocuğumuza güzel bakacağına eminim. Bütün toplumun sevgi vermesi gerekiyor. Sevgi onu düzeltecek" diye konuştu.

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Çöp evden kurtarılan Cem Muhammet’in sözleri yürek yaktı: İlk kez çok iyi insanlar gördüm

ANNE OĞLUNU İSTEDİ, TEYZE TUTUKLANDI

Antalya Adliyesi'nde avukatı ile birlikte açıklama yapan anne Yasemin A. "Oğluma annem bakıyordu. Annem ölünce Cem Muhammet'i Antalya'ya dönecektim. Kardeşim bana saldırdı.

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Çöp evden kurtarılan Cem Muhammet’in sözleri yürek yaktı: İlk kez çok iyi insanlar gördüm

Oğlu olmadığı için benim çocuğumu kaçırıp sakladı. Hep bir oğlu olmasını istiyordu. Cem Muhammet, annesi olarak bana verilmesi gerekir. Bunun için hukuki savaş vereceğim" dedi.